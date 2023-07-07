MLB／大谷翔平已經確定是美聯MVP了？美媒曝最新賠率高第二名41倍
美國職棒（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，目前仍以31轟位居全壘打王寶座，同時，他也以68分打點，暫居美聯打點第二位，但大谷打擊率在近期3場打擊都熄火狀況，掉至2成96，儘管如此，美國媒體仍認為他有機會奪下年度MVP，看好他的賠率為1.07，也就是說，若下注他奪MVP，押100美元只能賺到7美元，不過他在賽揚獎的追逐上，賠率則排名第4。
記者吳政紘/綜合報導
大谷6月火燙成績讓他獲得投注客的最愛，尤其單月15轟，讓他一口氣登上全壘打王寶座，而他也機會爭取日本選手首度三冠王頭銜。
大谷的賠率也飆升，根據「FOX BET」的賠率，大谷是1.07倍，第二名的Corey Seager，跟他差了41倍之多。
最主要是大谷過去就拿過MVP，加上投球部分，他也是去年就拿下15勝，今年已經拿下7勝4敗，若穩定出賽，要拿連續2年10勝以上應不是難事。
不過賽揚獎部分，大谷較為吃虧，因為其他投手只要專注在投球，大谷卻是要兩邊都兼顧，實在有點辛苦。
國聯部分，勇士Ronald Acuna Jr.很有機會奪下MVP，太空人隊Framber Valdez很有機會拿下賽揚獎，就看大谷能否超越他，成為「賠率二刀流」的男人。