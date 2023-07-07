遭指土地當停車場使用！黃國昌自嘲畸零王：鄰居承租不清楚用途

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黃國昌表示，他很感慨，現在這些人都跑到他家附近打擾鄰居，過去也發生這些事，希望對方有點人性，如今再次發生「浪費我的時間」，過去有人以為他住豪宅，但到場才認為外觀像是危老建築，但房子老歸老，這就是他的家，他上次買賣不動產應該是10年前的事情「就我老爸給我的」，透天被登記成4筆是地政系統紀錄的，他也沒辦法，要惡意抹黑的人「永遠抹不完」。
黃國昌指出，板橋的房子是老婆跟他結婚時買的，另外3個「共同使用部分」，是都市公寓大廈裡面共有的部分，房子大小為20幾坪。畸零地部分，其中5筆汐止的是房子的基地，他也不知道為什麼會被切得這麼碎；另外，板橋的部分就是妻子買房子的基地，因此其中14筆都是兩間房。
黃國昌續指，汐止水源段有3筆，2筆則是他爺爺當初買給他的，因為家裡務農，這兩塊地都是農地，買入時間為民國63年，另1筆則是他爸媽買給他孩子的。那塊被說是停車場的土地，是爸媽直接給他小孩繼承的土地，他們家沒有在上面開停車場，他也不逃漏稅。
黃國昌抱怨：「我老實講，這種潑屎潑糞的讓人很厭煩。講白的一句話，有房有地的人不能夠支持居住正義，今天我老婆很反對我開這直播，她說我們正正當當的人為什麼要給人家糟蹋？她跟我住在汐止的鄉下，但我說了，那是我們最溫暖的家。每一筆都清楚地列出來，為什麼要給人糟蹋？我跟我老婆說聲不好意思，嫁給我很倒楣，讓她受連累。」
針對341坪土地疑似被用為停車場一事，黃國昌解釋，有個鄰居開公司要放鷹架，好幾年前就跟他母親承租那塊土地，一個月租金新台幣3萬元，1年租賃所得36萬，這筆租賃所得他誠實報稅「竟然還有一堆民進黨敢在那邊噴，說我逃漏稅，莫名其妙」。他不清楚土地承租人有沒有將土地作為停車場收取費用，但支持政府去查，若有發現違法逃漏稅等行為就依法依約處理。
黃國昌指稱，他的父母當初租地給鄰居時，就有在租約上註明，使用土地使用要合法，若有違法就收回，他也未再管理該塊地的使用用途。他歡迎政府去查，違法就罰、依約處理，並請這位鄰居多擔待，別人要查他水表「結果查到你頭上去了」，真的很抱歉。
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