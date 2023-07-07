激烈交鋒！澤倫斯基當面怒批援烏不給力　保加利亞總統要求撤鏡頭

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從現場畫面可以看到，一開始雙方談的還算平和，但後來拉德夫提到不贊成軍事解決方案、聲稱提供烏克蘭更多武器無濟於事，澤倫斯基則不悅的回應：「上帝保佑你不要發生什麼悲劇，你應該站在我的立場試試，如果具有共同價值觀的人不願提供幫助，你會怎麼做？難道你會說：蒲亭，請搶奪保加利亞的領土？」
澤倫斯基強調，不相信拉德夫作為一國的總統，會允許國家的獨立性受損，縱然拉德夫有權不軍援烏克蘭，但他真的希望拉德夫能正確的理解烏克蘭的處境，並批評拉德夫，不該將莫斯科的入侵描述為「衝突」而非「戰爭」。拉德夫則說，在通貨膨脹和民粹主義抬頭的情況下，保加利亞不僅要考慮烏克蘭，還要考慮戰爭如何影響整個歐洲，呼籲應透過外交手段、和平解決問題。
澤倫斯基又直言，無論保加利亞擁有多少彈藥，都不足以與俄羅斯聯邦作戰，所以援助烏克蘭並非壞事，因為這樣烏克蘭就能保護自己，戰爭就不會降臨到保加利亞及其他鄰近國家頭上。此外，拉德夫不能想一邊支持俄羅斯，一邊又採取所謂的平衡立場，因為俄羅斯的目的就是摧毀北約、歐洲和歐盟。
雖然拉德夫有現場提出外交解決方案，但澤倫斯基並不滿意，強調克里姆林宮發動的是「針對烏克蘭人的殲滅戰」，並表示保加利亞總理與拉德夫意見相左，提供武器給烏克蘭是正確的選擇。最後拉德夫表示有一個提案，但希望電視攝影機離開後再與澤倫斯基說明。
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