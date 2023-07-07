李玟送醫後腦死！80多歲老母不願放棄搶救　天后遺產留給媽媽

李玟老公Bruce喊摯愛的妻子　李思林打臉「訃聞他自己發的」

▲Bruce（右）於訃聞中喊李玟「摯愛的妻子」，李玟二姊李思林冷冷回應。（圖／翻攝自李玟IG）
▲Bruce（右）於訃聞中喊李玟「摯愛的妻子」，李玟二姊李思林冷冷回應。（圖／翻攝自李玟IG）

記者楊穎軒／綜合報導

天后李玟（CoCo）不敵憂鬱症2日選擇結束生命，昏迷3天與世長辭，加拿大籍富商老公Bruce（樂裕民）傳出在老婆輕生隔天趕回香港，昨（6）日首度發聲，於訃聞中稱呼CoCo「摯愛的妻子」，CoCo二姊李思林隨後表示「這是她老公發的」，澄清發訃聞沒有經過CoCo家人同意。

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▲▼李玟再度獻唱《花木蘭》主題曲《自己》。（圖／迪士尼影業）
▲李玟驟然離世，享年48歲。（圖／迪士尼影業提供）
Bruce在訃告中提到，CoCo過世時全家人都陪伴在側，緬懷老婆「她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員...」底下署名自己和CoCo的兩位姊姊，不過李思林於訃聞下留言：「這是她老公發的，並不是我準備的。」強調發訃聞是Bruce自己的意思。

▲Bruce發出李玟訃聞。（圖／翻攝微博）
▲Bruce發布李玟訃聞。（圖／翻攝自微博）
▲李思林留言聲明，訃聞並非李家人所發。（圖／翻攝自微博）
▲李思林留言聲明，訃聞並非李家人所發。（圖／翻攝自微博）
外傳Bruce多次背著結縭12年的CoCo偷吃嫩妹，2名女兒選擇支持爸爸，讓CoCo身心崩潰，暴瘦剩42公斤，並搬離愛巢，兩人原定這個月要辦離婚手續，怎料，CoCo選擇先走一步，她在2月14日分享新歌〈TRAGIC〉，寫道「愛情走到這裡，一個字：Tragic（悲劇）」、「選擇離開的是什麼？選擇擁抱的又是什麼」、「走向死亡的愛情，無法挽回的關係，或許離開才是最好的安排」。

▲據傳Bruce（右）身家高達台幣90億元。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟（左）去年發現自己罹患乳癌，雖然及早治療已經痊癒，但老公Bruce明明知情，卻沒有在妻子身旁陪伴，反而出外旅遊。（圖／翻攝自李玟IG）
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