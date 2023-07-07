李玟老公Bruce喊摯愛的妻子 李思林打臉「訃聞他自己發的」
天后李玟（CoCo）不敵憂鬱症2日選擇結束生命，昏迷3天與世長辭，加拿大籍富商老公Bruce（樂裕民）傳出在老婆輕生隔天趕回香港，昨（6）日首度發聲，於訃聞中稱呼CoCo「摯愛的妻子」，CoCo二姊李思林隨後表示「這是她老公發的」，澄清發訃聞沒有經過CoCo家人同意。
記者楊穎軒／綜合報導
Bruce在訃告中提到，CoCo過世時全家人都陪伴在側，緬懷老婆「她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員...」底下署名自己和CoCo的兩位姊姊，不過李思林於訃聞下留言：「這是她老公發的，並不是我準備的。」強調發訃聞是Bruce自己的意思。
外傳Bruce多次背著結縭12年的CoCo偷吃嫩妹，2名女兒選擇支持爸爸，讓CoCo身心崩潰，暴瘦剩42公斤，並搬離愛巢，兩人原定這個月要辦離婚手續，怎料，CoCo選擇先走一步，她在2月14日分享新歌〈TRAGIC〉，寫道「愛情走到這裡，一個字：Tragic（悲劇）」、「選擇離開的是什麼？選擇擁抱的又是什麼」、「走向死亡的愛情，無法挽回的關係，或許離開才是最好的安排」。
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