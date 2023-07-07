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全球氣溫屢創新高！美國專家小組：大西洋颶風季　風暴恐明顯增加

▲專家警告，今年大西洋颶風季產生的風暴數量恐將超出預期。圖為2022年伊恩颶風肆虐佛羅里達資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲專家警告，今年大西洋颶風季產生的風暴數量恐將超出預期。圖為2022年伊恩颶風肆虐佛羅里達資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

氣候變遷加上今年出現聖嬰現象（El Nino）天氣模式，導致全球氣溫近期屢創新高，根據歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）統計，全球上個月甚至經歷了有紀錄以來「最熱的6月」，陸地與海洋溫度都高的異常。美國科羅拉多州熱帶氣象和氣候研究小組（Colorado State's Tropical Meteorology and Climate Research group）指出，今年大西洋颶風季產生的風暴數量恐將超出預期。

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根據《路透社》報導，科羅拉多州熱帶氣象和氣候研究小組表示，因熱帶大西洋多數地區的海面溫度，都達到了創紀錄的水平，決定增加風暴預測數量，因為溫暖的海水會將更多水蒸氣釋放到空氣中，從而引發更強烈的風暴、產生更劇烈的降水現象。

▲佛羅里達州邁阿密國家颶風中心展示的，2023年大西洋颶風季風暴命名列表。（圖／美聯社／達志影像）
▲佛羅里達州邁阿密國家颶風中心展示的，2023年大西洋颶風季風暴命名列表。（圖／美聯社／達志影像）
以海面溫度屢創紀錄為由，科羅拉多州熱帶氣象和氣候研究小組，近期已二度提高對今年大西洋颶風季風暴數量的預測，在本週四將命名的風暴預計數量增至18個，並會產生9場颶風，還有4場可能成為風速至少179公里/小時的大型風暴。

所謂的大西洋風暴季通常是從每年6月1日開始，一直持續到11月30日。

相較於科羅拉多州熱帶氣象和氣候研究小組的預測，美國國家海洋和大氣管理局（U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration）則稍微保守，認為本次颶風季將出現12至17場被命名的風暴、5至9場颶風和1至4場大型颶風。

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