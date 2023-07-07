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NBA／布蘭妮求合影、卻被保安打倒　Wembanyama：當下沒發現是她

▲「狀元」Victor Wembanyama的保鑣和「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）發生了一些肢體衝突，警察隨後也介入調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲「狀元」Victor Wembanyama的保鑣和「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）發生了一些肢體衝突，警察隨後也介入調查。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

NBA聖安東尼奧馬刺隊球星、當屆狀元Victor Wembanyama在賭城拉斯維加斯遇到了一些麻煩，他的保鑣和「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）發生了一些肢體衝突，警察隨後也介入調查。

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根據知名八卦媒體TMZ報導，當地晚上8點30分在ARIA酒店的Catch餐廳裡，正和丈夫在餐廳用餐的布蘭妮，發現了被球迷簇擁的Wembanyama，她試圖走進他、並且想和他合影。

不過就在布蘭妮輕拍Wembanyama右邊肩膀時，在後者身邊的馬刺安全主管，下意識的揮手阻攔，結果打中了對方的臉部。隨後這位女星被打倒在地，墨鏡也飛了出去。

之後，布蘭妮收拾好情緒回到自己的座位，該保鑣其往向其道歉，並希望也是公眾人物的前者能將心比心。不過接下來，布蘭妮的團隊決定報警，並聲稱自己遭到毆打。

Wembanyama今日在球場上被問及此事時表示，「當時我和團隊中的保安一起步行去一家餐館用餐，之後確實發生了一點事情。」他這樣說道，「我聽到有人叫我『先生！先生！』，然後從後面抓住了我．．．我沒有看到之後發生了什麼，因為我一直往前走，沒有停下來。那個人從後面抓住了我——不是我的肩膀——她從後面抓住了我。我的保安將她推開了，不知道是用了多大的力氣，但他將她推開了。我沒有停下來看，而是進去享受一頓豐盛的晚餐。」

直到今天早上，Wembanyama才意識到昨天發生的事已成為頭條新聞，「當我回到酒店時……我認為這沒什麼大不了的，然後馬刺隊的安保人員告訴我那是布蘭妮。我一開始，『你在開玩笑吧』，但是，是的，確實就是她。」

布蘭妮在她社群網站上的聲明中表示：「我還沒有得到球員、他的保安或他們團隊的公開道歉。我希望他們會．．．」她還說，「自己過往一直被人群包圍，甚至當天晚上也是，但她的安全團隊沒有襲擊任何人」，她敦促「公眾眼中的人們必須樹立榜樣，尊重所有人」。

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