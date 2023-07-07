川味品牌一年開三店 「溜溜酸菜魚」二店插旗夢時代搶攻年輕客
去年9月於遠東SOGO百貨高雄店開幕的漢來美食新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，交出好成績，開幕不到9個月業績上看3500萬，來客數高達6萬人。集團趁勢追擊近日於夢時代美食街開出第二家分店。此外，預計在今年九月設立集團首間街邊店，將以「溜溜酸菜魚專賣店」為首發，展現該品牌一年開三店的氣勢。
記者陳美嘉／高雄報導
餐食一如其名，以酸、麻、香、辣的「招牌酸菜魚」為主打，絕佳滋味的酸菜湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片，極度開胃，特別的是，還提供肉食主義者們加料與單點肉品的選擇，特選牛五花與肥瘦適中的豬五花吸滿酸爽湯頭，讓饕客盡情大口吃魚大口吃肉。
除了招牌酸菜鍋外，多道創意川味小食也深受饕客喜愛，像是以清爽涼拌菜呈現知名川菜的「川椒雙味催淚蛋」、「香辣吮指骨」、「魚片蒸土雞蛋」以及用春捲皮包裹滿滿蝦漿及整隻鮮蝦的「脆皮鮮蝦捲」等，都是必嚐的主廚創意料理。
為更貼近喜愛高CP值的年輕人族群，溜溜酸菜魚專賣店客單價設定約530~590元，除單點還有套餐可選擇；夢時代店也特地規劃「溜溜To Go」的外帶點餐區，滿足外食族及現代人講求快速的飲食需求，也更貼合百貨人潮快速流動的特性。
溜溜夢時代店自6月30日試營運迄今，每日營業額不斷攀升，單日最高創18萬營業額，將力拚單月400萬營收。為歡慶開幕，推出多項優惠活動，7月7日開幕當天推出全商品半價優惠，午、晚餐各限50組，7月8日到7月10日推出「頭號粉絲大募集」活動，憑身份證字號即可享酸菜鍋加購肉品優惠，1個6享半價，2個6免費贈，7月31日前消費滿額再加贈特色小食兌換券。