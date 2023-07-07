繼美英歐盟後　瑞士宣布捐款亞馬遜基金

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帕梅林說：「瑞士政府將從今天開始改善對亞馬遜基金捐款的承諾。第一批捐款將在未來幾週內進行。我們希望與巴西和其他國家建立這種夥伴關係。」
瑞士駐巴西大使拉澤里（Pietro Lazzeri）表示，捐款金額將由瑞士經濟部和巴西國家社經發展銀行（BNDES）共同商定後再公布。第一筆直接捐款將加強瑞士對巴西環境承諾的支持，為全球氣候基金GEF和CIF提供資金，支持亞馬遜基金和其他可持續發展計畫。
瑞士是近幾年來一直在考慮加入亞馬遜基金捐助者名單的國家之一，並持續與巴西當局進行談判。
亞馬遜基金是由巴西政府在2006年肯亞奈洛比聯合國氣候變化綱要公約第12次締約方會議（COP12）中提出，並於2008年魯拉第二任總統任上創建，目的在預防、監測與打擊合法亞馬遜地區（Amazônia Legal）的森林砍伐，以及保護與永續利用相關資源。
亞馬遜基金由外國政府資助，巴西國家社經發展銀行負責籌款、簽約和監督支援的方案和行動，挪威和德國是主要捐助者。
今年，另外3個新捐助國已經承諾分配資源，包括美國5億美元、英國8000萬英鎊和歐盟2000萬歐元，但迄今都尚未撥付。
根據巴西環境部今天公布的數據，今年上半年亞馬遜地區處於森林砍伐警報狀態的地區總數，與去年同期相比下降了33.6%，其中亞馬遜州的降幅最大，達55.2%。
但在此期間的森林火災則有所增加。根據巴西國家太空署（INPE）數據，從1月到6月，亞馬遜生物群記錄了8344個熱點，是自2019年以來的最高水準，比2022年同期成長10.7%。
熱點增加最多的州是馬托格羅索（Mato Grosso），有4569個（占55%）；其次巴拉（Pará）1482個（18%），以及羅賴馬（Roraima）的1261個熱點（15%）。
綠色和平組織（Greenpeace）巴西發言人巴蒂斯塔（Rômulo Batista）指出，隨著以乾旱為特徵的「亞馬遜之夏」到來，將需要各級政府之間做出更多努力和配合，以防止森林火災更頻繁發生。（編輯：張芷瑄）1120707