駁國安高層交辦向美採購30公厘彈藥 國防部：預計2026年量產
美國政府於美東時間6月29日就「30公厘機砲彈藥」及「車兵材零附件二號訂單」等2案，總額4億4,020萬美元（約台幣138億元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。但是有媒體報導，台灣可以自製30公厘彈藥，但是國安高層仍交辦向美採購，國防部今（7）日澄清表示，第205廠配合高市府釋地規劃，目前廠房興建中，2023至2025年戰備需求暫以外購獲得，預於2026年量產30機砲彈，媒體報導與事實不符。
記者呂炯昌／台北報導
針對媒體報導「台灣可以自製30公厘彈藥，為何對美採購」，國防部說明表示，基於國防自主，軍備局已完成30公厘機砲彈開發，並於111年通過作戰測評，已具備產能。
國防部指出，軍備局第205廠配合高市府釋地規劃，目前廠房興建中，112-114年戰備需求暫以外購獲得，預於115年量產30機砲彈。媒體報導「國安高層交辦向美採購」與事實不符。30公厘機砲彈自製為國防自主重要成效，籲請國人持續支持，展現自我防衛決心。
30公厘鏈砲構型雲豹甲車軍方編號為CM34輪型戰鬥車，主要攻擊火力為向美國購買的MK44鏈砲，有效射程為2000公尺，可選用穿甲彈、高爆彈及訓練彈。軍方人士表示，若採用穿甲彈，初速每秒高達1400公尺，可貫穿5公分厚均質的鋼板。