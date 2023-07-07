小暑熱暈人！17縣市齊發「高溫特報」 最熱時段將飆破38度
台灣到下週日（7月9日）之前，是夏天各地體感最炎熱的時段，今（7）日適逢節氣「小暑」，各地高溫都來到攝氏36度以上，桃園以北、花東縱谷地區更是會有攝氏37度以上的極端溫度出現，因此昨（6）日台北士林的攝氏38.2度也可能再發生，「少雨又熱到不行的天氣」會持續3天，氣象局針對全台17縣市發布「高溫特報」，下週一開始才會緩緩降溫，並開始出現「午後雷陣雨」。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師柯聿寧指出，今天到下週日上半天，受到太平洋高壓及西南風環境影響，台灣維持比較穩定、高溫的天氣型態，北部、花東、西半部內陸有攝氏36度或以上的高溫機會，清晨到上午中南部偶有零星降雨機會，山區午後仍有小範圍熱對流發展的機率，預估下週日下半天風向將轉為西南到偏南風，山區午後熱對流發展的條件稍好轉，到山區活動可能就需要留意下午的天氣變化。
柯聿寧說明，下週太平洋高壓勢力將往北移動，台灣位於太平洋高壓西南側、高壓邊緣東南到偏南風的環境，雖然高溫的情況不像這禮拜這麼明顯，但受到東南方暖濕空氣影響，溫度感受上還是比較高，午後山區容易有熱對流發展，而且有機會往平地擴展，下半天的天氣不太穩定。
而本週末的溫度仍高，且受到華南比較乾熱的空氣移入，北部高溫的持續時間長，外出需適時補充水分、做好防曬準備，以防中暑，下週則轉為午後對流比較活躍的天氣型態，提醒民眾，下午要留意天氣變化，到河川溪流附近也要注意上游的天氣，聽到雷聲請入室內。
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