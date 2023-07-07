李玟香消玉殞！楊紫瓊PO兩人合照 悲痛思念：妳永遠是我們的驕傲
國際天后李玟（CoCo）長年受憂鬱症所苦，2日選擇自我了結，昏迷3天離開人世，震驚全球娛樂圈，好友楊紫瓊今（7）日在IG上傳2張與CoCo的合照，寫下：「我們失去了一顆閃亮的星星。」
記者楊穎軒／綜合報導
楊紫瓊PO文追思CoCo：「我為我們失去一顆閃亮的星星感到非常悲痛，Coco是首位在奧斯卡頒獎典禮上表演的亞洲人...我們非常驕傲，而且永遠都會是如此。妳和妳美麗的聲音會被思念著，親愛的，安息吧...衷心為Coco的家人和所有愛妳的人獻上誠摯的慰問。」
CoCo 2001年以入圍者身分與電影《臥虎藏龍》導演李安、女主角楊紫瓊參加奧斯卡頒獎典禮，今年3月楊紫瓊奪下奧斯卡影后，CoCo發文祝賀，感謝對方給正在治療腳傷的自己動力：「那一年，我們在奧斯卡一起闖關。今年，我在重新學習走路，在加油。而妳在奧斯卡持續發光，妳給我勇氣，給我力量。恭喜Michelle Yeoh 楊紫瓊。非常感動和驕傲，這是妳，是華人，亞洲人非常重要的時刻，我們又進步了。」
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