談台美避免「雙重課稅」　羅森柏格：華府十分關注

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在被問及台美21世紀貿易倡議與避免雙重課稅洽簽進度時，羅森柏格指著茶敘的會議室說，這裡就是當時AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與駐美代表蕭美琴代表雙方簽署的地點。
羅森柏格指出，對於美國與台灣而言，首批協定的簽署確實令人興奮，也是非常重大的一步，美台是實質夥伴關係，美方對此成果十分滿意。
至於下階段協商何時展開，羅森柏格說，美方期待在此基礎上繼續前進。但她也坦言，有些議題並不容易解決。
台美21世紀貿易倡議首批協定於6月1在華府AIT總部簽署，內容包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。下階段議題與啟動時程，行政院政務委員鄧振中當時表示，目前考慮先處理勞工、環保與農業3個議題，但需要再跟美方確認。
在台美貿易倡議有初步成果的同時，台美避免雙重課稅議題也受到關注。總統蔡英文多次在與美方官員、國會議員與商界人士會晤時都表示，希望推動洽簽台美避免雙重課稅的協定，協助解決台美雙重課稅問題，為雙方企業提供更多利基，並鼓勵更多台美雙向投資與經貿合作。
羅森柏格指出，這是華府政策制定者十分關注的議題（very high on the radar），美台雙方都在努力探詢的議題，也正在尋找可能解決方案。但她目前無法進一步說明進度。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）3月底曾在國會聽證會上表示，美國與台灣缺乏租稅協定是重大問題，將研究是否能找到方法因應。
參院外委會預計13日召開工作會議，審議「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。法案主旨為授權美國總統，透過AIT與台灣洽簽租稅協定，以處理美台雙重課稅問題，促進雙邊貿易投資。
法案指出，美台若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係上扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。
若法案順利在參院外委會通過，接下來將送交參、眾議院全院審議，獲國會兩院通過後，就會送交白宮，經總統簽署後生效。不過即使租稅法案生效，台美避免雙重課稅的實質內涵仍需雙方行政部門協商並簽署協議後，才具實質法律效力。（編輯：張芷瑄）1120707