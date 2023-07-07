台股早盤跌逾百點　伺服器、網通與觀光逆勢走高

市場持續對美國聯準會（Fed）升息有焦慮情緒，使美股四大指數昨（6）日皆收跌，台北股市今（7）日也開低走低，早盤一度跌逾百點，下殺來到16657點。權值王台積電早盤漲3元，來到568元，但隨後來到平盤附近。其他，重要電子股聯發科、宏碁、南亞科、華碩、群創、友達跌逾1%。今日盤面焦點依舊為AI相關伺服器概念股，網通族群與觀光概念股也表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數6日下跌366.38點，或跌1.07%，收33922.26點；標普500指數下跌35.23點，或跌0.79%，收4411.59點；那斯達克綜合指數下跌112.61點，或跌0.82%，收13679.04點；費城半導體指數下跌44.83點，或跌1.24%，收3577.49點。
受到美股影響，台北股市今日早盤一度跌逾百點，下殺來到16657點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到568元，但隨後來到平盤附近。同樣為晶圓代工的聯電小跌，世界先進漲2%多，力積電跌超過1%。其他重要電子股，鴻海、和碩、國巨、旺宏走低，聯發科、宏碁、南亞科、華碩、群創、友達跌逾1%。大立光、日月光逆勢抗跌走高。
今日盤面焦點仍是AI相關伺服器概念股，營邦漲6%，緯創、英業達、勤誠、緯穎漲2%以上。網通族群也表現亮眼，仲琦早盤飆漲停，星通漲逾7%、華星光與德勝漲5%、東訊漲3%。觀光概念股表現不俗，五福漲近5%，易飛網與燦星旅漲3%，山富與雄獅漲2%。