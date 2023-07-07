冷氣打開「不涼別硬吹」！師傅揪出元兇：太多人在虧電費

迎法國慶「18世紀老菜」僅亞都麗緻嘗得到　台北福華推法菜吃到飽

▲台北亞都麗緻大飯店的巴賽麗廳7月推出法國傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」。（圖／台北亞都麗緻提供）
▲台北亞都麗緻大飯店的巴賽麗廳7月推出法國傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」。（圖／台北亞都麗緻提供）

記者葉盛耀/綜合報導

7月14日為法國國慶，台灣飯店業也選擇於7月推出法國菜主題響應。像是台北亞都麗緻大飯店的巴賽麗廳La Brasserie，7月推出充滿法國歷史意義的傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」Hachis Parmentier迎客，每道1580元，點購菜單標示國旗的經典菜，還贈送法國國旗馬卡龍乙顆，有藍、白、紅相間色澤。台北福華飯店則於彩虹座自助百匯，推出多道法國經典料理與甜點，各道傳統風味皆能吃到飽。

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台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie，為全台擁有法國經典氛圍的法式小酒館，於硬體之外，考究自歷史典故的經典傳統菜色或法式名菜，讓巴賽麗廳La Brasserie為法國外交部所推薦法國美食餐廳。 

即日起至7月31日，巴賽麗廳推出充滿法國歷史意義的傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」，主廚以澳洲和牛肉與馬鈴薯泥交錯層疊，加入葛瑞爾乳酪調味，進入烤箱烤至表面微焦，入口綿密的口感柔和的在嘴中散開，最後齒間留下淡淡的薯泥香氣與餘韻。

節慶限定每道1580元，而凡點購菜單標示國旗的經典菜，贈送「法國國旗馬卡龍」。另外，享用套餐可加點Holiday Pairing，包含啤酒、葡萄酒與威士忌三款酒飲，每套1000元。每週一與週四晚上20:00後與7月14日整日，享倫堡啤酒1664 Beer、Bastille1789 Whiskey每杯能折抵百元。

▲即日起至7月31日，到巴賽麗廳，都吃得到充滿法國歷史意義的傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」。（圖／台北亞都麗緻提供）
▲即日起至7月31日，到巴賽麗廳，都吃得到充滿法國歷史意義的傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」。（圖／台北亞都麗緻提供）
台北亞都麗緻大飯店提到，「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」Hachis Parmentier中的要角馬鈴薯，被18世紀時一位多能的法國化學家Antoine-Augustin Parmentier引入法國栽種，成功解決當時飢荒嚴重的問題，穩定短暫社會局勢。而馬鈴薯也不負眾望，協助歐洲度過好幾次大饑荒，以馬鈴薯為主角創作出來的「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」在18世紀成為法國家常經典名菜。

▲7月份到巴賽麗廳，凡點購菜單標示國旗的經典菜，都將贈送有藍、紅、白顏色相間的「法國國旗馬卡龍」一顆。（圖／台北亞都麗緻提供）
▲7月份到巴賽麗廳，凡點購菜單標示國旗的經典菜，都將贈送有藍、紅、白顏色相間的「法國國旗馬卡龍」一顆。（圖／台北亞都麗緻提供）
台北福華飯店的彩虹座自助百匯，即日起也提供多樣化的經典法式料理及甜點，由行政主廚劉文凱融合台灣的新鮮在地食材，打造令人垂涎的法式風味。像是「奶油蘑菇白酒燉雞」，雞肉經長時間燉煮後滑嫩多汁，白酒與蘑菇香氣混合奶油豐厚口感。

▲台北福華飯店的彩虹座自助百匯，即日起至7月底提供多樣化的經典法式料理及甜點。（圖／台北福華飯店提供）
▲台北福華飯店的彩虹座自助百匯，即日起至7月底提供多樣化的經典法式料理及甜點。（圖／台北福華飯店提供）
或者「法式油封鴨」，選用鴨腿以低溫慢煮，再將外皮煎至金黃酥脆，搭上主廚秘製醬汁，提香也平衡肉膩。另外更有國王派、閃電泡芙、馬卡龍及可現做的蘇塞特可麗餅等。每人餐價最低平日下午茶950+10%元起跳，就能嘗到。 

▲近兩年在台灣很受到歡迎的國王派，又或者是閃電泡芙、馬卡龍等法式甜點，都能無限量供應。（圖／台北福華飯店提供）
▲近兩年在台灣很受到歡迎的國王派，又或者是閃電泡芙、馬卡龍等法式甜點，都能無限量供應。（圖／台北福華飯店提供）
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