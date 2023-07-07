NBA／Lillard態度強硬「非熱火不去」 被交易到別隊可能不去報到
自從上周正式請求交易以來，波特蘭拓荒者隊球星Damian Lillard就明確表示，希望管理層能將自己交易到邁阿密熱火隊。不過他的態度可能比想像中更強硬，根據《Sportsnaut》記者Mark Medina報導，如果被交易到其他地方，Lillard可能不會前往報到。
記者黃建霖/綜合報導
「（若被交易到熱火以外的球隊）他不肯去，他就是不會前往報到。」一位熟悉Lillard的人這樣告訴《Sportsnaut》，對方表示這位球星不是難搞的球員，但他希望拓荒者隊出於尊重、感謝他的成就以及對這支球隊的貢獻，能滿足他的交易請求。
「我認為其他球隊不會不顧Lillard的想法、試圖交易得到他。他是首輪投票就確定會進入名人堂的球員，所以他們應該尊重他的個人意願。」該名人士接著如此說道。
直到在2026-27賽季結束前，Lillard都有合約在身，而且他沒有交易否決權，因此他決定行使自己個人的影響力，來給球團施加壓力。這對常常讚揚Lillard職業道德、以及他如何提升隊友和整體職業精神的拓荒者來說，何其諷刺。
拓荒者總經理Joe Cronin在Lillard提出申請交易要求後曾表示，會努力做出對球隊最有利的決定。不過若Lillard的態度如此強硬，他們恐怕很難拿到想要的東西。