將在台上映！泰國《初戀》新生代演員受訪、大聊戲外趣事

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值得一提的是，這次不僅是Nanon跟Film的首度合作，也是Film在2019年出道之後，首度擔綱電影女主角，她也對此感性分享：「回到四年前，第一次去試鏡『小琳』這個角色，那天的感覺很好，很開心也很興奮（雖然我還沒演哈哈），因為是第一個主演角色，能夠身在這個故事當中，讓我感到非常興奮，也有不少壓力。雖然我的經驗還不足，但會努力成長、做到最好。」
帶領觀眾重返青春校園時光的《My Precious初戀》，不只表現出高校友誼的歡樂與美好，演員們在戲外更是感情超好，時常自行加戲、脫稿演出。Nanon也對此坦言：「那裡沒有任何規則、沒有限制，任何人可做任何事，我對導演們感到有點拍謝。」演員們回憶起這段拍戲過程，也都紛紛呼喊：「特別開心！但真的太累了！」由於實在太常鬧成一團，飾演「老二」的陳炳林（Ohm）還分享彼此之間的約定：「我們在拍攝時達成一項協議，就是當喊了『開拍』之後，我們彼此就不能有任何仇恨了！」對此，導演卡妮薩坤宇（Kanittha Kwunyoo）也苦笑說：「他們實在玩得太開心，根本就沒有聽到我喊卡！我只能一直喊『卡！卡！已經喊卡了各位！』」不過她更接續分享：「這樣代表他們已經掌握住角色了，大家在一起時非常和諧，能夠敞開雙臂相互幫助，是一段美好的情誼。我對這部作品很有信心，希望能夠傳遞給觀眾。」
這部被泰國觀眾譽為「不可錯過」的清新愛情電影《My Precious初戀》，即將在7月14日於台灣甜蜜獻映。「限量珍藏預售票」正在「博客來售票網」熱賣中。本片劇情描述阿東（Nanon飾演）和其他男同學們，過著調皮搗蛋的幼稚高中生活，是學校跟老師眼中的麻煩搗蛋王。某天，阿東因為頑劣的惡作劇，讓怒氣沖天的老師一聲令下，要他把座位搬到模範生小琳（Film飾演）的前面，打算請小琳來好好「整治」他。起初，阿東跟小琳水火不容，不過一次意外插曲，卻悄然拉近兩人的距離，就此展開一段青澀的初戀故事。只不過這場女生比男生早熟的愛情，終將還是要面對現實的考驗…。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團與Instagram專頁查詢。