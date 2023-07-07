總統候選人跟風Threads社群！柯文哲粉絲數破7萬 侯友宜敬陪末座
由臉書和Instagram的母公司Meta所推出的社群平台「Threads」，目前已有3,000多萬人註冊；為了與年輕世代對話，總統候選人賴清德、侯友宜、柯文哲在上線第一天就開辦Threads帳號，鴻海創辦人郭台銘也同步跟進；值得關注的是，柯文哲的帳號開辦一天，截至7日中午為止，粉絲人數就已超過7萬人，遠遠海放其他兩位候選人。
記者孫唯容／綜合報導
Threads主打文字對話，使用介面與推特類似，單篇貼文字數限制在500字以內，也能上傳照片，及長度5分鐘以內的短片，還能透過IG連通至Threads，沿用用戶名稱，並關注原本在IG上的帳號。
這股Threads熱潮，不僅網紅、娛樂圈搭上，我國政治人物也紛紛辦理帳號，想和年輕世代增加互動機會；昨（6）日賴清德、侯友宜、柯文哲先後跟進，截至7日中午12時，柯文哲的粉絲人數高達7.2萬人，還在持續漲粉中；而賴清德是三位總統候選人中最早開通帳號，目前粉絲人數為9千多人，直逼萬人大關；侯友宜則僅有3千多粉絲，敬陪末座。
對比目前IG粉絲人數，柯文哲在兩項社群粉絲數皆奪冠，目前有108萬粉絲；賴清德IG有11.7萬粉絲、侯友宜則為9.1萬粉絲，與Threads呈現的排名相同。
此外，傳出將獨立參選的郭台銘，目前在Threads也有1.3萬粉絲數，而IG則為3.2萬；不過對比上述三位候選人經營社群良久，郭台銘在今年4月底剛創辦IG，不到3個月再辦Threads，兩項社群粉絲皆超過萬人，顯見未來其網路聲量應不容小覷。