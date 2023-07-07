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迎炎炎暑假！義享推出16場夏令營週週登場

▲百貨業者暑假期間推出5大主題，共計16場的親子同樂夏令營。（圖／義享時尚廣場提供）
▲百貨業者暑假期間推出5大主題，共計16場的親子同樂夏令營。（圖／義享時尚廣場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

迎接炎炎暑假，百貨業者打造親子同樂新聚落。高雄義享時尚廣場於7月6日起，鎖定親子客群推出「狂樂Fun暑假」檔期，將百貨商場化身成為大型的室內親子同樂場域，在7-8月暑假期間推出5大主題，共計16場的親子同樂夏令營，預計將吸引上千名家庭客群一同參與。

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義享時尚廣場在今年暑假活動規劃中，特別鎖定12歲以下的親子客群，將長達2個的暑假期間分別以「樂玩體驗」、「創意手作」、「趣味體能」、「音樂派對」及「熱血競賽」等五大主題，共計16場的精彩活動為苦惱暑假何處去的家長提供一應俱全的室內遊樂首選。

▲迎接炎炎暑假，百貨業者將百貨商場化身成為大型的室內親子同樂場域，推出共計16場的親子同樂夏令營。（圖／義享時尚廣場提供）
▲迎接炎炎暑假，百貨業者將百貨商場化身成為大型的室內親子同樂場域，推出共計16場的親子同樂夏令營。（圖／義享時尚廣場提供）
暑假開跑的7月第一週讓想要帶孩子們體驗不同職人領域的家長們，可參加7月8日的「小小超市員」體驗，不僅能獲取健康食材的生活知識，還能將精美好禮帶回家；7月9日「小小魔術師」體驗，除了近距離欣賞魔術表演，還能運用魔術道具學習變魔術的秘密手法。

喜愛動手創作的孩子們，可於7月15日參加「創意積木DIY」，以時下廣受歡迎的戰鬥陀螺為製作品項，在組裝過程中能培養專注力與耐心，7月16日則有「創意黏土DIY」，以太空人登月為主題，由專業老師指導孩子創作屬於自己的特色音樂盒。

喜愛音樂節奏的孩子可參與7月22日的「夏日兒童街舞秀」，欣賞來自Bik專業兒童街舞團體充滿青春活力四射的小小舞者所帶來熱力演出；7月23日「Yamaha環遊世界音樂PARTY」，特別與功學社音樂中心合作，透過音樂的律動帶領孩子感受世界各國風情，跟著節拍環遊世界。

為了帶給孩子們更豐富的生活體驗，在7月29日及7月30日，分別舉辦「兒童跆拳道」及「親子拳擊」體驗活動，用揮灑汗水的方式讓孩子們釋放活力及增強體力。

在迎接8月的第一週則規劃能提供孩子們展現靜態思考的腦力競技，義享攜手「名人兒童棋院」共同舉辦8月5日「兒童圍棋體驗」活動，另外還可報名參加8月6日「義享盃兒童圍棋大賽」，廣邀百人同場競技。詳細報名簡章可透過義享時尚廣場官網查詢。

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