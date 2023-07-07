迎炎炎暑假！義享推出16場夏令營週週登場

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暑假開跑的7月第一週讓想要帶孩子們體驗不同職人領域的家長們，可參加7月8日的「小小超市員」體驗，不僅能獲取健康食材的生活知識，還能將精美好禮帶回家；7月9日「小小魔術師」體驗，除了近距離欣賞魔術表演，還能運用魔術道具學習變魔術的秘密手法。
喜愛動手創作的孩子們，可於7月15日參加「創意積木DIY」，以時下廣受歡迎的戰鬥陀螺為製作品項，在組裝過程中能培養專注力與耐心，7月16日則有「創意黏土DIY」，以太空人登月為主題，由專業老師指導孩子創作屬於自己的特色音樂盒。
喜愛音樂節奏的孩子可參與7月22日的「夏日兒童街舞秀」，欣賞來自Bik專業兒童街舞團體充滿青春活力四射的小小舞者所帶來熱力演出；7月23日「Yamaha環遊世界音樂PARTY」，特別與功學社音樂中心合作，透過音樂的律動帶領孩子感受世界各國風情，跟著節拍環遊世界。
為了帶給孩子們更豐富的生活體驗，在7月29日及7月30日，分別舉辦「兒童跆拳道」及「親子拳擊」體驗活動，用揮灑汗水的方式讓孩子們釋放活力及增強體力。
在迎接8月的第一週則規劃能提供孩子們展現靜態思考的腦力競技，義享攜手「名人兒童棋院」共同舉辦8月5日「兒童圍棋體驗」活動，另外還可報名參加8月6日「義享盃兒童圍棋大賽」，廣邀百人同場競技。詳細報名簡章可透過義享時尚廣場官網查詢。