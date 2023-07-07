王品推雙人優惠！880元鮑貝夏慕尼免費送 晶英鐵板燒推商業午餐
滑滑手機揪人吃飯，王品集團四大品牌加碼豪華贈菜！7月底前「夏慕尼」攜手聚餐平台「Eatgether」，憑APP內指定畫面，平日到店消費兩客套餐，即送一人一份「海洋鮑貝」。「品田牧場」、「hot 7」邀請粉絲即日起至8月底，每週上LINE官方帳號玩遊戲，可隨機獲得「酥炸廣島牡蠣」、「鐵板雪花牛」等豪華贈菜。「就饗鐵板燒」7月底前，平日揪友到店享用兩客套餐，再招待「蝦仁蛋」一份。另外，台南晶英酒店1樓的ROBIN’S日風和食鐵板燒，也推出「平日商業午間套餐」，雙人分享餐只要2960元起。
記者葉盛耀/綜合報導
鐵板燒「夏慕尼」與知名聚餐交友平台「Eatgether」攜手請客，即日起到7月31日，Eatgether用戶只要在APP中開2人局揪人吃飯，平日到店消費兩客套餐，出示App指定畫面，即款待一人一份「海洋鮑貝」，一次品嘗松露鮑魚和起司扇貝美味，總價值880元。
豬排霸主「品田牧場」則邀粉絲打開手機玩遊戲，即日起至8月27日，每週到品田牧場LINE官方帳號玩「豬排水上樂園」大富翁遊戲，擲骰子隨機獲得贈菜兌換券，包含「酥炸廣島牡蠣」、「季節聖代」、「日式唐揚雞」、「香酥海老」、「炙燒明太子魷魚」等。店內用或外帶集滿3點，可獲得平日內用88折優惠券。另外，「品田牧場」7月18日將推出新菜「進擊の巨蝦黃金豬排」，搭配菜單中「熱銷推薦」一同點餐，可現折50元。
鐵板燒「hot 7」即日起到8/31，每週玩「hot 7最速Pair」遊戲，為單身貴族「Q飯哥」找尋速配伴侶，可獲得「鐵板雪花牛」、「泰式鮮蝦」、「金沙雙魷」等下飯料理兌換券，到店享用兩客套餐即可兌換。
至於「就饗鐵板燒」，即日起內用2種青菜可無限續點，揪大家吃好吃飽。7月31日前推出「海胃三鮮季」，期間內平日到店內用兩客套餐，出示指定活動畫面，即贈一份價值128元的「蝦仁蛋」。7月31日前，來店外帶或者使用Uber eats外送單筆金額滿299元，即贈店裡人氣最高的「職人奶茶」1杯。
此外，台南晶英酒店1樓的ROBIN’S日風和食鐵板燒，也推出「平日商業午間套餐」，雙人分享餐只要2960元起，吃得到熱前菜焦糖舒肥鴨胸、時令鮮魚，主餐則有兩款，包含美國頂級牛小排、台灣黑豬里肌，另再搭配醬漬鮪魚牡蠣湯泡飯，通常要價單人近2千元起跳才能吃得到的精緻鐵板燒套餐，現每人不到1500元就可嘗鮮。另外針對食量較大的顧客，也可加價980元/人，即可享有自助沙拉吧吃到飽。