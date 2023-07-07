曼谷包機直飛花蓮！安排原民舞蹈表演迎賓　主持人以泰語接機

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觀光處長張志翔表示，這次包機為泰國獅子航空(Thai Lion Air)的波音B737-800客機，由花蓮縣政府、花蓮縣旅行商業同業公會及明利旅行社共同促成，全機滿載183位泰國跟新加坡遊客，座無虛席，為疫後花蓮觀光再注入國際觀光新活力，也為鄉親出國度假提供便捷的交通方式。入境旅客行程將參觀太魯閣、七星潭、新城老街等縣內熱門景點，都是國際旅客相當喜愛的地點，且行程均從花蓮航空站入境及出境。另7月28日也預計將有來自泰國曼谷及越南峴港的第二次國際包機，8月3日則將歡迎來自柬埔寨吳哥窟對飛花蓮的直飛包機，讓花蓮對外交通更加便利順暢。
花蓮縣政府也為國際團遊做足準備，包機至花蓮除了可申請「推動永續旅遊境外包機來台獎助」，縣府更推出「永續遊花蓮旅行社獎勵方案」，今年11月30日前，旅行社帶20人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿及旅遊，也可以申請每晚5,000元獎勵金，最高1萬,5000元獎勵。此外，縣府也推出多項主題旅遊如「花蓮絕美步道」活動，旅宿方面則推動ISQM國際服務品質認證，花蓮縣參與認證旅宿業者共計131家，取得68張國際認證證書，期盼透過業者及媒體踩線、獎勵補助誘因、多元的旅遊方式及高品質旅宿，鎖定日、韓、馬來西亞、新加坡、泰、越東南亞等地區進行推廣，希望日後能帶動更多的國際直航包機到花蓮旅遊。