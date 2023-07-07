啦啦隊女神梓梓「回娘家」曬10年前舊照！香菇頭超萌造型引熱議
梓梓（董梓甯）是台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的隊長，擁有甜美長相、傲人身材和超強舞蹈實力，在IG坐擁近83萬人追蹤。入行超過10年的她，日前「回娘家」到樂天女孩擔任一日啦啦隊員，更曝光當年第一次參加啦啦隊演出的舊照，立刻掀起討論，網友們也紛紛留言：「很想念香菇梓」、「每一張都好美」、「以前也太可愛了吧。」
記者郭佩蓉/綜合報導
梓梓2013年至2015年曾是樂天女孩成員，離開後人氣依舊非常高。日前，她收到樂天桃猿邀請，回到「娘家」樂天主場應援，只見她露出甜美笑容，感動表示：「Rakuten Girls一日限定，謝謝球團找我們，回到棒球場都有一種回家的感覺，因為這裡是我開始的起點。」她也不忘感謝球迷們：「謝謝你們還記得我、沒有忘記我，那些熟面孔我都放在心裡，新朋友也很高興能認識你們，有機會再相見。讓我們繼續熱愛棒球熱愛樂天桃猿。」
梓梓除了曬出當天美照以外，也曝光當年第一次應援的舊照與第一次拍攝的宣傳照，無論是髮型還是妝容，都與現今截然不同，頂著短髮的梓梓看起來格外青澀，網友們也紛紛留言稱讚：「妳好可愛」、「很想念香菇梓」、「每一張都好美」、「以前也太可愛了吧」、「謝謝阿梓帶給我2013到2015年，美好的回憶」、「一日梓迷、終身梓迷」、「可愛慘了。」