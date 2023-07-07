上下班通勤每天花近1小時！6成上班族「考慮買」TPASS

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yes123求職網調查發現，「TPASS行政院通勤月票」7月上路後，如果生活圈有納入使用範圍，有高達59.6%的上班族表示，「會考慮」去購買。
在可複選狀況下，包含被人接送，目前最主要的上下班通勤方式依序為「騎機車」（69.1%）、「搭客運、公車」（22.5%）、「搭捷運」（22.1%）、「開汽車」（18.4%），以及「搭台鐵或高鐵」（8.7%）、「騎自行車」（6%）、「無需任何交通工具，純粹步行上下班」（5.6%）。
還有每天上下班通勤時間，平均來回花掉52.6分鐘，將近1小時；而且有高達95.1%的上班族透露，「通勤時間」的長短，會是找工作時考量的重點。
如果包含交通票券、油費、停車費，今年每月上下班的通勤總花費，平均落在3179元；若每月上班日為22天，換算下來，一天花費大約要145元。
與去年同期相比，今年每月個人上下班的通勤總花費：其中有51.3%屬於「增加」；有41.9%屬於「持平」；僅6.8%屬於「減少」。也有高達92%的上班族指出，通勤成本的多寡，也會是找工作時考量的重點。
同時仍有67.6%的上班族表示，曾經因為通勤使用的交通工具故障，結果導致上班遲到。雖然有高達83.1%的人透露，目前會擔心因為塞車問題導致遲到，所以提早起床出門上班；可惜回想從出社會到現在，還是有72%的上班族，曾經遇過因為塞車問題，結果導致遲到的狀況。不過仍有高達86.6%的人，覺得實施「彈性上下班」制度，有助於解決都會區塞車問題。