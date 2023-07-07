200年一遇熱浪！泰國乾旱引外國專家關注 蘇梅島嚴重缺水
以風景絕美而著名的蘇梅島（Koh Samui），是泰國第二大島嶼，因遊客湧入增加用水需求，伴隨少雨的情況下，如今缺水情況比過去都要嚴重。根據《曼谷郵報》報導，當地人表示有時打開水龍頭卻無水可用，按摩中心的員工表示，過去從未經歷過這種程度的缺水。沒水的時候他們需要支付200多泰銖（約等同於新台幣100多元），才能買到約528加侖的日常用水。
國際中心賴正琳／綜合報導
《衛報 (The Guardian)》報導，蘇梅島政府當局正在想辦法改善這幾個月的缺水問題，他們一點也不希望蘇梅島變成乾旱「災區」。由於降雨不足和水資源短缺，造成當地通貨膨脹，旅遊成本也因此提高，蘇梅島的觀光業者擔心會造成旅客前來旅遊的意願下降。
蘇梅島副市長Sutham Samthong指出，目前正從泰國其他區域運水來蘇梅島，並分發給民眾，他認為透過適量分配水資源，蘇梅島應該可以撐過剩下的2個月乾旱期，直到迎來雨季。
蘇梅島旅遊協會主席則抱持悲觀態度，他表示蘇梅島的旅遊旺季還沒來，下半年預計湧入更多旅客，泰國政府怕缺水影響觀光，正透過地下水道運水過來，不過也僅能滿足島上每日3 萬人的用水需求，然而蘇梅島人口就有6萬人，根本無法滿足蜂擁而至的國外旅客。
事實上，4月泰國達到45度高溫，首都曼谷在5月則創下 41 度高溫紀錄，鄰國越南也屢屢創下高溫紀錄。世界氣候歸因組織（World Weather Attribution，WWA）的國際科學家聯盟分析，東南亞4月熱浪是200年一遇的事件，如果沒有人為因素，不太可能會有這種極端現象產生，這對全球人類而言都是一個危險的警訊。