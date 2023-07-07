不捨李玟！小S「哭到雙眼浮腫」照片曝光 友：這就是我認識的她
流行天后李玟（CoCo）多年前罹患憂鬱症，日前病情急轉直下，2日在大姊李秋林住處結束生命，於醫院昏迷3天最終與世長辭，讓親友、粉絲無法接受，小S（徐熙娣）5日為突如其來的噩耗哭到隔天凌晨，當天照常到電視台錄節目，製作人拍下她雙眼浮腫的模樣，嘆：「這就是我認識的主持人。」
記者楊穎軒／綜合報導
綜藝節目《小姐不熙娣》昨（6）日錄影，製作人B2在IG限時動態PO出小S錄影的側拍照片，可見小S即便上全妝，依舊遮不住一雙明顯浮腫的眼睛，B2寫下：「這就是我認識的主持人，雖然常嘴賤唸來唸去，但她反而不太在乎自己，很在乎別人，今早一看她眼睛腫成這樣就知道，不用問，先好好錄影。」
CoCo過世讓小S悲慟不已，回想早年和CoCo一起上節目，她和大S就很害怕，「因為她永遠是最棒的、最陽光的！我覺得我這輩子都追不上她」，但每次見到CoCo都覺得好溫暖，給她很多信心，在自己眼中對方是永遠不會被打敗的人，而現在她發現人是很脆弱的，「有一天我去找妳，可以告訴我是什麼擊敗了妳嗎？因為妳是我的女英雄，愛妳forever」。
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