李玟離世！音樂人好友鄭在允悲吐她生前罹癌　「偷偷對抗病魔」

不捨李玟！小S「哭到雙眼浮腫」照片曝光　友：這就是我認識的她

▲小S（左）對李玟心疼又不捨。（圖／翻攝自B2 IG）
▲小S（左）對李玟心疼又不捨。（圖／翻攝自B2 IG）

記者楊穎軒／綜合報導

流行天后李玟（CoCo）多年前罹患憂鬱症，日前病情急轉直下，2日在大姊李秋林住處結束生命，於醫院昏迷3天最終與世長辭，讓親友、粉絲無法接受，小S（徐熙娣）5日為突如其來的噩耗哭到隔天凌晨，當天照常到電視台錄節目，製作人拍下她雙眼浮腫的模樣，嘆：「這就是我認識的主持人。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李玟在舞台上總是笑臉迎人，充滿正能量。（圖／NOWnews資料照）
▲李玟在舞台上總是笑臉迎人，充滿正能量。（圖／NOWnews資料照）
綜藝節目《小姐不熙娣》昨（6）日錄影，製作人B2在IG限時動態PO出小S錄影的側拍照片，可見小S即便上全妝，依舊遮不住一雙明顯浮腫的眼睛，B2寫下：「這就是我認識的主持人，雖然常嘴賤唸來唸去，但她反而不太在乎自己，很在乎別人，今早一看她眼睛腫成這樣就知道，不用問，先好好錄影。」

▲小S（左）強打精神進棚錄節目。（圖／翻攝自B2 IG）
▲小S（左）強打精神進棚錄節目。（圖／翻攝自B2 IG）
CoCo過世讓小S悲慟不已，回想早年和CoCo一起上節目，她和大S就很害怕，「因為她永遠是最棒的、最陽光的！我覺得我這輩子都追不上她」，但每次見到CoCo都覺得好溫暖，給她很多信心，在自己眼中對方是永遠不會被打敗的人，而現在她發現人是很脆弱的，「有一天我去找妳，可以告訴我是什麼擊敗了妳嗎？因為妳是我的女英雄，愛妳forever」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

更多「歌手李玟過世」相關新聞。

李玟老公Bruce喊摯愛的妻子　李思林打臉「訃聞他自己發的」

李玟香消玉殞！楊紫瓊PO兩人合照　悲痛思念：妳永遠是我們的驕傲

李玟二姊澄清CoCo死亡原因　一個禮拜前發現「妹妹動作變很慢」

CoCo李玟過世「小S神隱11天難過發聲了」！哭到半夜曝她私下為人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀