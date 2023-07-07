偷車賊遭逮　瞎扯「我其邁同學」

「我是陳其邁同學！」「我幫你打！好了，不要打了去派出所講！」高雄1名劉姓男子日前在鹽埕區大仁路與光榮街口偷走1名王姓女子的機車，當晚即在鹽埕區三山國王廟遭轄區鹽埕警分局五福四路派出所員警查獲，但劉男卻自稱是「其邁的同學」，要員警要打110跟其邁說一聲，之後又說自己是遊民，辦案員警乾脆跟他說到派出所說。
記者郭凱杰／高雄報導
鹽埕分局五福四路派出所所長陳進男指出，5日下午1點接獲王女報案，稱約12時左右將機車停在大仁路與光榮街口停車格內遭竊，經調查發現，王女停車時未拔鑰匙才遭他人竊走，員警立即調閱監視器，發現遭竊車輛都在鹽埕區移動，陳進男與警員蘇聖智，於晚間18時左右在大仁路三山國王廟前發現劉男在旁抽菸，當時機車還在發動中。
警方為避免劉嫌逃逸便將機車鑰匙拔下，當時劉嫌看到員警時相當激動，並謊稱其為市長的同學，要求警方打電話聯絡市長，隨後又表示自己為遊民，當下員警先安撫其情緒，劉嫌竟還跑進廟裡不想面對，辯解該部車輛係自己所有，最後待支援警力到場並將劉嫌逮捕帶回派出所內偵辦。
經了解，劉嫌是路過時見機車鑰匙未拔，一時心生歹念順手牽羊，未料竊走機車後不到半天就被警方查獲，全案依涉嫌竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。鹽埕警分局呼籲，為避免機車遭有心人士竊取，民眾於停放車輛時，勿將貴重物品擺放機車置物箱內，離開時應注意鑰匙有無拔取下來，不僅更有保障，也能預防竊案發生，勿貪圖一時便利，導致車輛及物品失竊。