傳美國擬向烏克蘭提供集束彈藥　人權組織反對

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白宮表示，「正積極考慮」提供集束彈藥給烏克蘭，但暫不發布任何公告。總統拜登下週將赴立陶宛參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，預計將聚焦俄烏戰爭。
國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）呼籲俄羅斯及烏克蘭停止使用集束彈藥，並敦促美方不要提供這類彈藥。「人權觀察」指出，俄烏雙方先前使用這些彈藥，害死了許多烏克蘭平民。
目前全球已有逾120國禁用集束彈藥，這類彈藥通常會釋放大量微型炸彈，造成大範圍殺傷效果，威脅平民生命安全。如果微型炸彈當下沒有爆炸，在衝突結束多年後，仍具危險性。
五角大廈發言人表示，拜登政府正考慮提供「雙效改良版傳統彈藥」（DPICM，即集束彈藥）給烏克蘭，但僅限於故障率低於2.35%的彈藥。
官員說，這項對烏克蘭的軍援計畫價值預計達8億美元，內容還有「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）彈藥、布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）及史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）等地面車輛。
官員們表示，計畫還待敲定，可能還有變數，將動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority）提供所需經費。
此次軍援將是去年2月俄烏戰爭開打以來，美國批准的第42項安全援助計畫，迄今美方援助總額已逾400億美元。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120707
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