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藍心湄撐3年「退出天選之人」宣布確診！深夜向工作夥伴致歉

▲藍心湄撐了3年，宣布確診「退出天選之人」。（圖／TVBS提供）
▲藍心湄撐了3年，宣布確診「退出天選之人」。（圖／TVBS提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

新冠肺炎疫情爆發至今已三年，如今疫情逐漸趨緩，不少還未確診者都會自封「天選之人」，而資深藝人藍心湄昨（6）日深夜突然在臉書發文，向工作夥伴們致歉，原來是因為她確診了，「喉嚨癢癢的2天了，是的！我頭確，退出天選之人」。

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▲藍心湄叮嚀大家要勤消毒。（圖／TVBS提供）
▲藍心湄宣布自己確診了。（圖／TVBS提供）
藍心湄昨晚在臉書透露自己喉嚨已經癢2天了，下班後病情變得更嚴重，只要吞口水就感覺喉嚨「劈哩痛」，再加上全身酸（痠）痛，讓她簡直快受不了。她快篩後得到兩條線，並拍下照片，「是的！我頭確，退出天選之人，對不起我的工作夥伴，對不起」。

▲藍心湄快篩後得到兩條線，確診新冠肺炎。（圖／翻攝藍心湄臉書）
▲藍心湄快篩後得到兩條線，確診新冠肺炎。（圖／翻攝藍心湄臉書）
照片曝光後，不少藝人朋友們紛紛留言關心，陶晶瑩表示：「心疼妳，保重。」何如芸也祝福：「姐姐趕快好起來。」梁赫群則開玩笑表示：「姐不要擔心，就當作放假，開始追劇馬拉松。」網友們也紛紛留言：「對症下藥，好好休息休息」、「好好休養」、「早日康復。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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