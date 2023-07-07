進攻Threads！柯文哲粉絲數狂飆第一　民眾黨經營心法曝光

被視為文字版Instagram的「Threads 」在iOS Apple Store與Google Play Store上架後，目前賴清德、柯文哲、侯友宜等3名總統參選人紛紛開啟Threads帳號，試圖搶攻年輕族群。民眾黨主席柯文哲至今（7）日中午為止，追蹤粉絲數已破7萬人，遠超其他總統參選人。對此，民眾黨透露網路社群的經營心法，指出柯文哲在Threads上開設帳號是貼近民意、跟上時代變化，同時確保消息能正確傳遞。 我是廣告 請繼續往下閱讀 截至今日中午13點，柯文哲Threads粉絲數已達7.6萬、國民黨總統參選人3944人、民進黨總統參選人賴清德1萬人，近期動作頻頻的鴻海集團董事長郭台銘有1.3萬粉絲。民眾黨發言人林子宇表示，現在科技媒介變化很快，像短影音一下子風行起來，Threads這種短文字的社群其實跟推特很像，現在剛出現造成風潮，能不能流行起來也要觀察它的續航力，民眾黨也是多嘗試，才更貼近民意、跟上時代變化。林子宇表示，柯文哲已經經營社群很長的時間，平台的種類也相當多元，現在是社群時代，沒有要特地劃分受眾，主要是希望透過主持自己的平台確保消息能正確傳遞。柯文哲競辦則表示，到今天中午為止柯文哲在Threads上只有2篇文章，處於起步階段，目前還沒有特別針對時事議題去發文，由於柯文哲同時有經營臉書、IG等多個社群媒體，在發文前，會根據議題討論適合在哪個社群媒體發文，再由同仁代為發文。組織部主任宋雲飛遭爆詐欺慣老闆 李頂立：民眾黨老闆只有柯文哲716遊行前政院拍板囤房稅2.0 民眾黨立委：聽到人民怒吼才要修法民眾黨第二波區域立委徵召出爐 邱臣遠選中和、賴香伶選平鎮龍潭總統候選人跟風Threads社群！柯文哲粉絲數破7萬 侯友宜敬陪末座