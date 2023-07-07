Threads浪潮侯友宜也跟上！侯辦：把握機會跟年輕人互動
由臉書和Instagram的母公司Meta所推出的社群平台「Threads」，為了與年輕世代對話，總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲在上線第一天就開辦Threads帳號，侯友宜競選辦公室發言人李利貞今（7）日表示，社群網站推陳出新，侯友宜跟大家一樣，迫不及待想要體驗。每一個能和年輕人互動的管道，都會好好運用，掌握年輕人的喜好和需求。
記者余祥／台北報導
Threads熱潮政治人物也搭上，昨天賴清德、侯友宜、柯文哲先後跟進，截至7日上午10時，柯文哲的粉絲人數高達6.6萬人，還在持續漲粉中；而賴清德是三位總統候選人中最早開通帳號，目前粉絲人數為9千多人，直逼萬人大關；侯友宜則僅有3千多粉絲，敬陪末座。
李利貞表示，以版面和使用習慣來看，希望這個平台以精簡、直觀的方式跟支持者互動。臉書上會有完整的政策論述，以及行程記錄；如果想看更多漏網鏡頭，IG上會有更多影音和照片。不管哪個平台，都歡迎大家追蹤侯友宜，按讚、留言、分享，跟市長互動。、
至於侯友宜粉絲落後其他參選人，李利貞說，Threads是新的社群平台，要讓大家認識這個新的互動管道，進而擴散效應，需要一點時間。他們會持續透過原有的其他社群平台宣傳，相信接下來，會有更多支持者加入。但不管是哪個社群平台，都會好好運用，跟不同族群互動。