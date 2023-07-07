MLB／張育成回歸大聯盟！美媒讚：他將為紅襪帶來真正的動力
美國職棒大聯盟（MLB)波士頓紅襪隊台灣好手張育成，預計明（8）日就會回到大聯盟40人名單，最快可能明天就可以出賽對戰運動家隊，這將是他自4月25日後，睽違2個多月回到大聯盟，美國媒體也十分期待他回歸，《Audacy Sports》記者Rob Bradford就表示，「張育成回歸，將帶給紅襪隊真正的動力。」
記者吳政紘/綜合報導
在張育成不在的日子，紅襪隊游擊手人人有把握，但沒有人能站穩，紅襪嘗試不少人來擔任，Kiké Hernández、Pablo Reyes、David Hamilton等人都有當過游擊手，但張育成最穩定，Hernández甚至出現12次失誤，令人擔憂。
張育成的回歸，讓紅襪隊也有機會持續在美東戰區奮鬥，紅襪主帥Alex Cora已經在賽後說，張育成將會在明天賽事回歸，David Hamilton將會被指定讓渡。
《Audacy Sports》記者Rob Bradford說：「張育成在離隊前，就展現出出色的游擊技巧，他將為這支球隊帶來真正的動力。」
本季張育成為紅襪出賽17場，共交出3轟、8分打點，打擊率1成36。