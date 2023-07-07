特企／台灣學生好累？兩大補習街攜手飲料品牌推出備考充電餐

我是廣告 請繼續往下閱讀
由南陽街隸屬商圈，榮町商圈所發布的「學生日常生活大調查」結果顯示，大部分台灣高中生每天從張眼到閉眼都在學習！而據本次調查統計，部分學生上課、考試、補習、讀書等日常，加總起來構成學生的「工時」，每天竟能達到平均8小時以上，此外更有超過3成學生每日「工時」達10-12小時，遠超過外界認為比較累的上班族，辛苦的學生從早上7點一路忙到半夜11點，幾乎完全沒得休息！
調查中也發現不同地區考生的生活型態相近，不過有趣的是，北部考生竟然真的比較累，近4成的學生每日花超過10小時於課業上，更是有80%北部考生認為自己長期處於很疲憊的狀態，相較其他地區真的更辛苦！
考生們這麼累，哪有時間睡覺？調查指出，台灣超過半數考生每天睡不夠6小時，更有8成以上學生自認有睡眠不足的問題，而中部考生則是比其他地區的考生更早起，高達8成會在7點前就會起床，因為每天都要早起上課，中部考生認為早上睡不飽的人數，竟高達100%！此外，調查中更披露學生們覺得最疲憊的兩大時刻，依序為「早上睡不夠連起床都好困難」、「上課時昏昏欲睡」，學生們每天時間被課業填滿，幾乎沒有自己的chill time好好放鬆。
知名咖啡品牌串聯台灣兩大知名補習街 攜手為考生備考充電
考生們面對生活中無處不在的疲憊情境，都如何消除疲勞呢？調查顯示，半數以上的學生喜歡喝飲料提神，其中又以咖啡、大家最愛的手搖飲料為較受歡迎的選擇，甜甜的又能提振精神的咖啡則對於需要充電、好好打起精神唸書的考生來說，是最好的不二選擇，而手搖飲的口味多變豐富，能夠自由搭配喜歡的口味和配料，是學生中非常熱門的選項。
知名飲料品牌咖啡廣場看準學生需要充電的情境，與台灣最有名的兩大補習街南陽街、一中街合作，推出備考充電街活動，香甜的咖啡搭配熱熱美食，為考生們加油打氣，補充能量後更有活力面對各式各樣的艱難題目。
南陽街知名老店「永豐福州麵」加入備考充電活動 向考生喊話！
知名補習街南陽街攜手一中街和飲料品牌咖啡廣場一起打造「咖啡廣場充電街」活動，精選60間有名店家合作，而店家們在知道要為辛苦的考生們應援後，都立刻熱情答應，希望能讓考生們吃飽喝足，充滿能量的去面對即將到來的考試。
其中，深受南陽街補習學子歡迎的永豐福州麵的老闆也表示：「常常看到學生們來這裡吃飯，他們看起來都好累，希望大家來這裡吃飽飽，配個好喝咖啡幫自己充電，唸得下書，考試才會考得好！」而不在兩大充電街縣市的考生們也不要傷心，咖啡廣場也特別準備了超商優惠讓大家更輕鬆方便，銅板價就能為自己備考充電，只要在6/28~7/25到全家、萊爾富，6/29~7/26到OK便利商店購買咖啡廣場產品都可以享全系列第二件6折，考生們趕快去幫自己買幾罐囤起來，每次想睡覺的時候隨時來一罐，幫自己充電！
（資料來源：https://statfy.mol.gov.tw/index17.aspx）