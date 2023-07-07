(G)I-DLE舒華被粉絲借錢！開玩笑回：燒給你 沒禮貌還是真性情？
南韓女團(G)I-DLE上週在台開場，「舒華回家」立刻在台締造高度討論，雖然讓歌迷留下深刻印象，但舒華昨（6）日又因「幽默發言」惹出爭議。一名粉絲在舒華IG留言「舒華我沒錢了可以借我嗎？」舒華竟回「燒給你」，令中國網友相當錯愕，話題立即登上微博熱搜排行榜。
記者陳雅蘭/綜合報導
舒華常在IG用中文跟台灣歌迷鬥嘴，直播時也會以直率發言、故作生氣的語氣回覆粉絲，這互動模式是舒華與台灣粉絲「專屬的默契」；就有歌迷在舒華的IG開玩笑問她：「舒華我沒錢了可以借我嗎？」舒華就用台灣人常用的「地獄玩笑哏」回覆：「燒給你。」大批歌迷被她逗樂，要求舒華：「妳真的不要這樣講話耶大美女！好好笑！」
舒華的發言雖然在台灣歌迷眼裡見怪不怪，但讓中國網友相當錯愕，紛紛表示「我想說這個網友難道不是開玩笑嗎？誰還真的指著她給錢？我只能說公眾人物可以接地氣，但是要有度，說話要注意，沒禮貌不是真性情」、「朋友之間開玩笑可以理解，但如果是我偶像跟我這樣說，我應該會難過，至於她的粉絲難過不難過我就不知道了」、「這些話你看下來覺得是真性情還是情商低，如果是你擔，給你這樣回覆，你會不會脫粉？」反應十分兩極，舒華的名字再度登上版面。