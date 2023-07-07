不同調！韓國初步認福島核廢水排放合規　中國禁日本10縣食品進口

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李松並指控日本12年前因為福島核事故得到全世界支援，卻在12年後選擇將核污染風險轉嫁給全人類，質疑日方對機構評估的要求「極具選擇性」，只想要排海方案，一味排除其他選項；而且機構報告對日方排海方案安全性的結論也是片面的，僅針對日本單方面採集的少量核污染水樣本進行分析，也只基於日方提供的資訊審查評估，得出的結論有其侷限性，缺乏說服力和公信力。
因此，李松提出，中國堅持要求有關機構，盡快建立獨立有效、有日本鄰國等第三方實驗室充分參與的國際監測機制，對福島核廢水的排海計劃展開長期、有效的國際監督，以及時、透明的方式，向利益攸關國家和國際社會公布可信數據信息，並接受監督質詢，太平洋不是日本排放福島核事故污染水的「下水道」，若日本一意孤行，將須承擔一切後果和歷史責任。
中國海關總署7日也宣布，為防止受到放射性污染的日本食品傷害中國消費者，禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，未來也會對來自日本其他地區的食品，特別是水產品，要求嚴格審核隨附證明文件，加強監管及監測力度，實施「100%查驗」，確保日本輸華食品安全，也確保中國消費者餐桌上的安全。
與中國相反，韓國則是宣布，若日本東京電力公司確實遵守處置規定，排放福島核污染水，放射性物質、包含氚濃度將符合排放標準和目標值，也符合IAEA等國際標準。不過，韓國國務調整室室長方文圭、原子能安全委員會委員長劉國熙也不忘重申，這是以東京電力有按照處置計劃、遵守相關規定排放核污染水為前提，所得出的初步結論，今後會再依據日方最終敲定的排放計劃是否妥當、可行性等進行檢查，再做最終判斷。