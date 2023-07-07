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快訊／Melody宣布離婚！242字聲明祝福前夫：感謝曾經的付出

▲藝人Melody（殷悅）無預警在臉書貼文正式宣布離婚，並祝福17年丈夫。（圖／好看娛樂提供）
▲藝人Melody（殷悅）無預警在臉書貼文正式宣布離婚，並祝福17年丈夫。（圖／好看娛樂提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人Melody（殷悅）今（7）日無預警在臉書及IG貼文，正式宣布與結婚17年的老公離婚。Melody發表242字公開聲明強調：「為了彼此，我期許已努力過而選擇改變的關係往後可以朝著更好的方向走，誠心的祝福。」

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▲Melody宣布離婚，與老公決定和平的結束婚姻關係。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲Melody宣布離婚，與老公決定和平的結束婚姻關係。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
Melody表示，每一段婚姻都有屬於自己的課題，這一路來一直都不容易，彼此雙方性格與思想理念差距太大的狀況下，讓他們的失去了關係該有的平衡，「經過這些年的堅持與努力過後，很遺憾我們停留在分岔路口。於是我們做出非常困難的決定，我們雙方同意勇敢面對，處理與放下，並且祝福彼此」。

Melody與老公決定和平的結束婚姻關係，也感謝這一段時光彼此的付出，「家人們一直是我們的生活重心，往後我們決定以繼續好好陪伴家人成長為共同目標。對於各界的關心由衷感激，最後懇請大家尊重我們和家人的隱私和空間，往後雙方及家人將不再就離婚細節做任何回應」。

最後，Melody也在文內坦言，日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好，「始終還是來到了一個盡頭，既然如此就要勇敢面對。感謝曾經的付出，以及所有一起經歷的時光，為了家人，為了彼此，我期許已努力過而選擇改變的關係往後可以朝著更好的方向走，誠心的祝福。自己向來只喜歡跟大家分享美好事物，非常不習慣私事當眾宣布，懇請大家的體諒和善意的空間，謝謝你們」。

▲▼年輕一輩的網友訝異殷悅和Melody是同一人。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲Melody宣布離婚，也感謝前夫的付出。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
Melody聲明全文：

每一段婚姻都有屬於自己的課題。這一路以來一直都不容易，彼此雙方性格與思想理念差距太大的情況下讓我們失去了關係該有的平衡。

經過這些年的堅持與努力過後，很遺憾我們停留在分岔路口。於是我們做出非常困難的決定，我們雙方同意勇敢面對，處理與放下、並且祝福彼此。

我們決定和平的結束婚姻關係，感謝這一段時光彼此的付出。家人們一直是我們的生活重心，往後我們決定以繼續好好陪伴家人成長為共同目標。

對於各界的關心由衷感激，最後懇請大家尊重我們和家人的隱私和空間，往後雙方及家人將不再就離婚細節做任何回應。

▲▼藝人Melody宣布離婚。（圖／翻攝自Melody IG）
▲▼藝人Melody宣布離婚。（圖／翻攝自Melody IG）
▲▼藝人Melody宣布離婚。（圖／翻攝自Melody IG）
 

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