Melody出過唱片？「最正一片歌手」曝光　鄉民震驚：華語圈最可惜

瘦子遭潑髒水！現身喊「做人坦蕩蕩」　大淵分享給家人安全感撇步

▲瘦子（右一）日前遭不實指控，今（7）日受訪時喊「做人坦蕩蕩」。（圖／本色音樂提供）
▲瘦子（右一）日前遭不實指控，今（7）日受訪時喊「做人坦蕩蕩」。（圖／本色音樂提供）

記者吳雨婕/桃園報導

「本色音樂季-水某音樂節」於7月8日、9日在桃園陽光劇場狂歡登場，包括本色家族成員：張震嶽、MC HotDog熱狗、頑童MJ116、呆寶靜、YELLOW黃宣、HowZ、嘻哈團體歐陽素貞等都是表演者。而頑童MJ116成員瘦子、小春、大淵於今（7）日在桃園陽光劇場彩排，演唱了歌曲〈幹大事〉、〈少年董〉。其中瘦子是被葛斯齊潑髒水，並向對方提告後首現身，談到先前的事件，他回應：「做人坦蕩蕩。」大淵則是分享如何讓家人有安全感的小撇步。

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瘦子只要開唱前，都會讓VIP歌迷簽名合照，上個月時，有人私訊瘦子的老婆，提到「摟著拍照意圖不軌」，讓瘦子忍不住在深夜暴怒反擊，今天受訪時談到這件事，他尷尬表示，當天會這麼生氣的開直播嗆聲，可能剛好心情欠佳。

瘦子也透露太太與他交往多年，已經做好一定的心理準備，「這個東西現在沒有，未來也一定會有，就是那天突然『牙起來』，給大家福利竟然變成這樣。」所以現在與粉絲拍照他都會雙手插胸，盡量不要與粉絲有太多肢體接觸。

一旁的熱狗聽聞直言，他不喜歡這個VIP歌迷拍照環節，「我們演出前需要保持一點狀態，但在演出前要花2至3個小時簽名、拍照，演出前的體力、精力都耗在上面。」所以他曾與公司反應，不過目前公司並沒有確切取消或維持這個環節的答案。

▲MC HotDog熱狗、頑童MJ116出席「本色音樂季-水某音樂節」彩排。（圖／本色音樂提供）
▲MC HotDog熱狗（右二）、頑童MJ116出席「本色音樂季-水某音樂節」彩排。（圖／本色音樂提供）
此外，瘦子先前遭葛斯齊不實指控，瘦子透過本色音樂提告葛斯齊，聊起這件事，瘦子直言「莫名其妙」，不過由於最近工作忙碌，每天都在工作，連睡覺時間都沒有，所以沒有時間多想這件事情。

媒體詢問對方律師是否有與瘦子聯繫，瘦子表示：「我這邊不知道，沒收到任何通知。」被問到太太會不會希望瘦子與歌迷保持距離，瘦子透露太太認為與歌迷互動是對的，接著提到，「其實做人坦蕩蕩，很多行為是單純、自在的，我謝謝你（歌迷）喜歡我，你想要擁抱，是很溫馨的事情，很可惜就是會有一些人....」

大淵在一旁聽聞，立即笑說給太太安全感的方法，問他準沒錯，「就是呢！工作結束完要多陪陪家人，多花點心思在他們身上，讓他們知道我的心在家裡。」並且大方表示：「老婆看手機OK，我沒什麼祕密。」

▲MC HotDog熱狗、頑童MJ116出席「本色音樂季-水某音樂節」彩排。（圖／本色音樂提供）
▲瘦子對於先前的不實指控感到無奈。（圖／本色音樂提供）

瘦子確定提告葛斯齊、S小姐「造成重大誹謗」　 當事人回應了

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