百億基金輔導轉型！雲林首間屠宰廠獲HACCP認證銷菲
農委會主任委員陳吉仲今（7）日前往雲林縣探訪屠宰場HACCP 推展成果。雲林縣和榮意食品有限公司經由行政院核定「110-113 年因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」協助，致力於改善現代化屠宰場設施設備，獲得農委會屠宰場肉品衛生安全管制系統（HACCP）驗證審查通過，並於 111年9月經菲律賓官方派員來台查核後，於今年獲准菲方輸入許可名單，成功開啟打入國外市場商機。
記者黃仁杰／雲林報導
農委會表示，雲林縣為毛豬重要產區，屬於在地生產鏈，和榮意食品有限公司屠宰來自標榜「雲林快樂豬」 的健康毛豬，經由行政院核定 「110-113 年因應貿易關放養豬產業全面轉型升級計畫」協助，致力於改善現代化屠宰場設施設備，於110 年獲得農委會屠宰場肉品衛生安全管制系（HACCP）驗證審查通過，成為第三家實施 HACCP的家畜屠宰場。該公司於111 年9月經菲律賓官方派員來臺查核後，也於今年4月獲淮菲方輪入許可名單，成功關啟打入國外市場商機。
陳吉仲表示，配合我國口蹄疫拔針成功及有效防堵非洲豬瘟入侵，為符合國際豬肉及豬肉產品貿易規範要求，農委會於109年12月15日公告推動屠宰場 HACCP，並運用行政院核定養豬產業全面轉型升級計畫，積極輔導屠宰場實施 HACCP 驗證制度，建立現代化的屠字場。
陳吉仲進一步說明，台灣的屠宰場HACCP 制度已於110年5月26日成功獲得日本厚生勞働省正式公告為實施屠宰場HACCP系統的國家，並將台灣的豬肉、禽肉、牛肉及羊肉等多項畜禽產品許可輸入之國家名單中。目前我國已有16場家畜與家禽屠宰場取得屠宰場 HACCP 驗證證明書，不僅有利於我國畜禽產品外銷，並可加速屠宰場導入現代化管理水準，確保國人食肉安全。
農委會表示，今年將有10家屠字場申請屠宰場 HACCP 驗證，持續推動屠宰場現代化工作。此外，防檢局也已在該局網站首頁建置有屠宰場HACCP專區，登載通過驗證屠宰場及相關申請資訊，鼓勵屠宰場業者申請驗證。