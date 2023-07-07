美容美髮業赴立院陳情反對服貿　民眾黨團：柯文哲沒說重啟服貿

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接受業者陳情的民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨回應表示，柯文哲從頭到尾未公開表達重啟服貿，柯文哲在太陽花學運反對的是「黑箱」，兩岸之間經貿交流一定會有，但是監督機制一定要完備，民眾黨團下會期將提「兩岸監督條例」草案版本，待監督機制完善後，再去討論是否「先貨貿再服貿」。
楊寶楨說，以現行陸委會、經濟部官網宣稱，若服貿成行，不會有大量中國基層工作者來台搶工作，若真的要讓中國人來台，也須立法院同意才能進行。
針對民眾黨團的說法，民進黨團副幹事長江永昌質疑，「你們是不要服貿，還是其實有貨貿還是要推動服貿」，民眾黨團還是沒有要捨棄服貿，但「兩岸監督條例」內容在「兩岸人民關係條例」第5條的增訂條文就已規範，若是要加增強度或補強，當然可以修正條文。
民進黨團書記長莊瑞雄回顧說，2013年8月舉辦公聽會，當時業者就陳情擔憂服貿衝擊產業，時任行政院長江宜樺還道歉說政府評估不夠仔細；針對業者憂心貿然重啟服貿對美髮界衝擊很大，莊瑞雄說，「業者的聲音民進黨聽到了，對服貿議題，民進黨態度非常堅定」。
莊瑞雄說，服貿要看跟誰簽，以目前階段，實在沒有空間跟中國簽服貿，若向敵對國家貿然開放市場，對台灣年輕人與小本經營店家衝擊太大，民進黨會跟業者站在相同的立場、絕不退縮。