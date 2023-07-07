Post Malone首來台開唱！確定空降南港展覽館　7月15日手刀搶票

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除了持續製作新曲外，Post Malone去年升格當爸，變身寵女魔人。雖從未公開愛女照片，他多次在受訪時和社群中提到女兒，還將女兒名字縮寫「DDP」刺在臉上，去年更跨界推出兒童服飾品牌PostyCo Kids，讓女兒可以把老爸最愛的時尚風格穿在身上。此外，曾受酒癮所苦的他，也為了女兒決定活得更健康，他說：「我決定開始喝汽水且吃得健康一點，這樣我才能陪我的小天使更久。」
Post Malone預計7月28日發行以本名命名的新專輯《Austin》，更同時公布了將展開新巡演「If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour」的好消息，他預告：「會有些新的酷製作、新歌曲，還有非常非常帥的帥哥在台上喔！」他將於9月20日帶著巡演來到台北，如同巡演名稱「如果你們都沒來，我會哭哭」，Post Malone與台灣樂迷相約在南港展覽館，感受「串流霸主」的音樂魅力。
此外，Post Malone的「If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour in Taipei」演唱會門票票價公開，除了有5800、4800、3800、2800，以及2300元的票種外，還有7800元的VIP優先入場套票，門票於7月14日早上11點至晚上11點59分在Live Nation Taiwan會員預售與台灣大哥大／MyMusic會員預售；7月15日早上11點在拓元售票系統全面開賣。
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