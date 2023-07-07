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Post Malone首來台開唱！確定空降南港展覽館　7月15日手刀搶票

▲巨星馬龍Post Malone確定9月20日在南港展覽館開唱，演唱會門票於7月15日全面啟售。（圖／環球唱片提供）
▲巨星馬龍Post Malone確定9月20日在南港展覽館開唱，演唱會門票於7月15日全面啟售。（圖／環球唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

西洋歌手Post Malone（巨星馬龍）出道近8年，打破麥可傑克遜、披頭四等歌手紀錄，更因〈Sunflower〉、〈Rockstar〉、〈Circles〉等夯曲在各大串流平台霸榜多時，被譽為是「串流霸主」。他日前才剛宣布新巡演「If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour」開跑，而繼美國場次曝光後，今（7）日確定他將首度訪台，於9月20日在南港展覽館開唱，門票將於7月15日在拓元售票系統正式開賣。

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現年28歲的Post Malone本名Austin Richard Post，藝名Post取自他的姓氏， Malone則是他用網路上的饒舌名稱生成器所取，從10多歲沿用至今。2015年他推出個人單曲〈White Iverson〉，隔年首張專輯《Stoney》正式問世，還找來小賈斯汀合作歌曲〈Deja Vu〉，該張專輯在美國告示牌「R&B／hip-hop專輯榜」的前10名停留77周，超越麥可傑克遜《Thriller》76周的紀錄。

除了持續製作新曲外，Post Malone去年升格當爸，變身寵女魔人。雖從未公開愛女照片，他多次在受訪時和社群中提到女兒，還將女兒名字縮寫「DDP」刺在臉上，去年更跨界推出兒童服飾品牌PostyCo Kids，讓女兒可以把老爸最愛的時尚風格穿在身上。此外，曾受酒癮所苦的他，也為了女兒決定活得更健康，他說：「我決定開始喝汽水且吃得健康一點，這樣我才能陪我的小天使更久。」

▲巨星馬龍Post Malone上個月推出第四張全新專輯《十二克拉的牙痛》。（圖／環球音樂提供）
▲▼巨星馬龍Post Malone確定今年9月20日會在南港展覽館開唱。（圖／環球音樂提供、Live Nation Taiwan提供）
▲巨星馬龍將於9月20日來台開唱。（圖／翻攝Live Nation Taiwan臉書）
 
Post Malone預計7月28日發行以本名命名的新專輯《Austin》，更同時公布了將展開新巡演「If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour」的好消息，他預告：「會有些新的酷製作、新歌曲，還有非常非常帥的帥哥在台上喔！」他將於9月20日帶著巡演來到台北，如同巡演名稱「如果你們都沒來，我會哭哭」，Post Malone與台灣樂迷相約在南港展覽館，感受「串流霸主」的音樂魅力。

此外，Post Malone的「If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour  in Taipei」演唱會門票票價公開，除了有5800、4800、3800、2800，以及2300元的票種外，還有7800元的VIP優先入場套票，門票於7月14日早上11點至晚上11點59分在Live Nation Taiwan會員預售與台灣大哥大／MyMusic會員預售；7月15日早上11點在拓元售票系統全面開賣。


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