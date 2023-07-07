全家9元霜淇淋有對手！超商「香草霜淇淋19元」 全聯冰品買1送1
夏季高溫狂曬！全家超商8日至7月12日門市取貨，可獲得9元霜淇淋優惠券，不過同樣販售現擠霜淇淋的OK超商也拼了，即起至14日會員買「香草霜淇淋19元優惠價」；並且全聯也推出飲料冰品限定活動，包括葡萄冰沙、百香冰沙、翡翠茶、氣泡水都有買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
OK超商指定門市推出療癒身心的香草牛奶霜淇淋，主打國際乳源來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，口感甜而不膩。並且即日起至7月14日期間，只要至具有霜淇淋機台門市購買，憑會員即享有19元優惠價（原價30元）。
全家霜淇淋7月8日至7月12日優惠開跑，凡於活動期間到「全家」完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券（數量有限，單筆最多贈5張），與YouTuber千千聯名的全新口味「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」霜淇淋也能換。
除了現擠霜淇淋優惠外，全聯夏季推出冰品、飲料買1送1優惠，包括「Pollapo葡萄風味冰沙」、「Pollapo百香風味冰沙」原價186元，7月18日起至8月10日買1送1；「悅氏翡翠生茶」（原價25元）、「IRIS富士山強氣泡水」（原價30元），7月21日起至8月10日買1送1。