Melody殷悅離婚「4天前發文藏端倪」！她變更加勇敢：女人有選擇

我是廣告 請繼續往下閱讀
Melody也表示，有了女兒之後，她開始思考許多事情，她了解這個世代給女人的各種挑戰，「我們必須溫柔懂事也必須堅強有見識、我們要漂亮會保養，我們也要聰明有想法、我們也或許雖然明明獨立自主但要懂得如何軟硬兼施⋯嗯，我們⋯容易嗎？」
Melody透露，她生下女兒後變得更加勇敢，無論遇到什麼挫折都會勇敢面對，「生為一個女人『勇氣』是不能少的，當人家看不到你的時候，你要有勇氣先看見自己，接受自己」。也提到她要以身作則給女兒看，讓她們知道女人是有選擇的，要相信自己是值得的。最後Melody強調一定會記得好好愛自己，「我們大家一起加油」。
Melody（殷悅）小檔案
本名：劉恭顯
生日：1979年1月16日（44歲）
出生：美國加利福尼亞州洛杉磯
前夫：吳育奇（2006年結婚～2023年離婚）
子女：2女（2010年）、（2012年）
戲劇代表作：《終極一班》、《終極一班3》、《我的男孩》
主持代表作：《Melody瘋時尚》、《11點熱吵店》
音樂作品：《愛的Melody》
書籍：《Melody翻滾吧！貴婦》、《媽咪，翻滾吧 ! 》、《誰說一百分的妳，才是最好的自己》、《現在的妳，在哪裡？》
2003年出道。台灣女歌手、演員、主持人，其藝名「殷悅」為綜藝教母張小燕所取。
最早以歌手身分在台灣出道，之後以英文名Melody為藝名演出多部電視作品。
2006年婚後淡出，生有二女。後轉為通告藝人活躍於台灣談話性節目。