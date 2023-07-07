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Melody殷悅離婚「4天前發文藏端倪」！她變更加勇敢：女人有選擇

▲Melody殷悅今日宣布離婚消息，她日前在IG發佈一篇長文，讓不少人懷疑婚變早有端倪。 （圖／翻攝自Melody IG）
▲Melody殷悅今日宣布離婚消息，她日前在IG發佈一篇長文，讓不少人懷疑婚變早有端倪。 （圖／翻攝自Melody IG）

記者賴禹妡/綜合報導

女星Melody（殷悅）2006年嫁給富商老公吳育奇，兩人婚姻維持17年，卻在今（7）日宣布離婚消息，引起外界熱議。事實上，Melody日前才在IG發佈一篇長文，內容提到「女人是有選擇的」、「生為一個女人勇氣是不能少的」等字句，讓不少人懷疑婚變早有端倪。 

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▲▼藝人Melody宣布離婚。（圖／翻攝自Melody IG）
▲Melody發布聲明宣布離婚。（圖／翻攝自Melody IG）
Melody於3日在IG發布長文，主旨為「寫給女兒的信」，文中開頭提到她曾經歷過不孕時期，當時她焦慮、傷心、著急，「因為我沒想過做為一個女人天經地義的本能，在我身上會如此困難」。之後Melody順利生下兩個寶貝女兒，她享受了好幾年甜蜜的時光，陪著女兒成長，讓她學會了什麼是「unconditional love（無條件的愛）」。 

Melody也表示，有了女兒之後，她開始思考許多事情，她了解這個世代給女人的各種挑戰，「我們必須溫柔懂事也必須堅強有見識、我們要漂亮會保養，我們也要聰明有想法、我們也或許雖然明明獨立自主但要懂得如何軟硬兼施⋯嗯，我們⋯容易嗎？」 

▲Melody日前在IG發佈一篇長文，讓不少人懷疑婚變早有端倪。 （圖／翻攝自Melody IG）
▲Melody在IG寫一封信給女兒，內容提到「女人是有選擇的」、「生為一個女人勇氣是不能少的」等字句。 （圖／翻攝自Melody IG）
Melody透露，她生下女兒後變得更加勇敢，無論遇到什麼挫折都會勇敢面對，「生為一個女人『勇氣』是不能少的，當人家看不到你的時候，你要有勇氣先看見自己，接受自己」。也提到她要以身作則給女兒看，讓她們知道女人是有選擇的，要相信自己是值得的。最後Melody強調一定會記得好好愛自己，「我們大家一起加油」。 

▲Melody於2006年嫁給富商老公吳育奇，兩人婚姻維持17年，卻在今日宣布離婚消息。（圖／《NOWnews今日新聞》社群製圖）
▲Melody於2006年嫁給富商老公吳育奇，兩人婚姻維持17年，卻在今日宣布離婚消息。（圖／《NOWnews今日新聞》社群製圖）
Melody（殷悅）小檔案
本名：劉恭顯
生日：1979年1月16日（44歲）
出生：美國加利福尼亞州洛杉磯
前夫：吳育奇（2006年結婚～2023年離婚）
子女：2女（2010年）、（2012年）
戲劇代表作：《終極一班》、《終極一班3》、《我的男孩》
主持代表作：《Melody瘋時尚》、《11點熱吵店》
音樂作品：《愛的Melody》
書籍：《Melody翻滾吧！貴婦》、《媽咪，翻滾吧 ! 》、《誰說一百分的妳，才是最好的自己》、《現在的妳，在哪裡？》
2003年出道。台灣女歌手、演員、主持人，其藝名「殷悅」為綜藝教母張小燕所取。
最早以歌手身分在台灣出道，之後以英文名Melody為藝名演出多部電視作品。
2006年婚後淡出，生有二女。後轉為通告藝人活躍於台灣談話性節目。

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