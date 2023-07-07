阿湯哥再創「騎車跳懸崖」新紀錄！《不可能的任務7》獲98％好評
由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：致命清算 第一章》，獲得爛番茄98％新鮮度好評推薦！阿湯哥在拍攝本片時又創下一個驚人的紀錄，那就是騎摩托車跳下懸崖次數最多的紀錄，更成為一名受過嚴格訓練和非常專業的低空跳傘專家。
記者黃雅琪/綜合報導
從影四十多年以來，阿湯哥鍛練出來的能力和立下的電影拍攝全新標竿可說是不勝枚舉，他擁有多張飛行執照，是紀念空軍鬼影中隊＃2524號終身成員，也是第36戰機中隊毒蛇戰鬥機飛官的名譽飛行之友，阿湯哥也很自傲能夠成為，美國史上第34名獲得美國海軍榮譽飛行員殊榮的人士。
自1989年起，阿湯哥就開始從事高空跳傘的活動，他曾經取得全國跳傘執照，也接受過機翼行走的訓練，是一名非常專業的特技駕駛員和摩托車騎士，他也曾經參加過職業賽車比賽，更是一名取得高氧潛水證照的潛水員和專業的自由潛水員。
導演克里斯多夫麥奎瑞表示，本片是拆成兩章，故事錯綜複雜、格局宏偉的史詩動作大片，帶領觀眾全球跑透透，幾乎去了世界的每一個角落。外景地點包括：阿布達比遼闊的沙漠、義大利威尼斯宛如迷宮般的街道巷弄和運河水道、到處都是古蹟的義大利首都羅馬以及挪威壯麗的山脈，每一個地方呈現在大銀幕的時候都會有不同的感覺和調性，像是故事中另一個角色。
導演克里斯多夫麥奎瑞說：「那就是我們拍這些電影的方式！我們在什麼地方拍攝這部電影，決定了我們拍攝這部電影的方式，也就是說，外景地點決定了我們該如何呈現片中的動作場面和故事走向。」《不可能的任務：致命清算 第一章》7月8日搶先全美在台上映。