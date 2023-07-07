2023夏日電玩展7/14登場！爽玩PS5、Switch遊戲新作 攤位圖公開
▲夏日電玩展將於7月14至7月16日在圓山花博爭艷館登場，只需一張票就能暢玩未上市的主機、PC、VR、桌遊、獨立等130款遊戲。（圖／記者張志浩攝）
記者張志浩/綜合報導
2023-07-07 15:15:43
夏季高溫來臨，待在冷氣房打電動肯定是一大享受，夏日電玩展（Summer Game Show，SGS）將於暑假7月14至7月16日在圓山花博爭艷館登場，今（7）日電玩展也舉辦展前記者會，歷經3年的空窗期，主辦方打出「今夏最強遊戲派對」的口號，只要用一張票就能暢玩未上市的主機、PC、VR、桌遊、獨立等130款遊戲，夏日電玩展預購票已經開賣，價格為新台幣100元，預購票截至7月13日，現場票則為150元。
官方表示，今年的夏日電玩展亮點之一，就是和「PlayStation 5」以及「Nintendo Switch」打造遊樂區，玩家可以在現場體驗PS5、Switch主機共超過10款遊戲，其中還有多款即將上市、首度開放試玩的新作，包含今年秋季將發售的《索尼克 超級巨星》、經典IP《刀劍神域 異絆集結》、7月13日上市的《瑪莉的鍊金工房Remake ～薩爾布魯克的鍊金術士》。Switch則有超熱門《薩爾達傳說 王國之淚》、《星之卡比》、《皮克敏4》等。 此外，夏日電玩展官方今天也公布展場「完整平面圖」，總計共96家廠商、350個攤位和35場舞台活動，除了PS5和Switch能現場體驗外，手遊許多經典IP也將登場，包括《PUBG絕地求生》、《明日方舟》、《雲圖計畫》、《黑色沙漠》、《寵物島Liviy Island》等；《七龍珠》衍伸出的的獨立作品《七龍珠英雄》卡片遊戲大型機台，飛鏢界頗受歡迎的《DARTSLIVE》飛鏢機也都會進駐展場。 ▲睽違3年再度登場的夏日電玩展將在7月中登場，官方今日也公布完整的攤位平面圖。（圖／官方提供）
夏日電玩展也同步展出「桌遊樂園」，由25家企業及工作室帶來50款作品，2大舞台則將連續3天祭出精彩活動，超過30位網紅、實況主和VTuber都將登場。夏日電玩展將在7月14至7月16日的上午10點至下午6點舉辦，100元預購票目前已開賣，預購票入場可兌換每日限量贈品，限時至7月13日，現場票價則為150元。
▲夏日電玩展2大舞台將連續3天祭出精彩活動，超過30位網紅、實況主和VTuber都將登場。（圖／官方提供） ▲本次夏日電玩展總計共有96家廠商參與，搭配350個攤位和35場舞台活動。（圖／記者張志浩攝）