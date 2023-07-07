四接環評今再闖關　謝國樑盼台電取得新同意函再審查

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2022年再推3.0、「東移方案」縮到14.5公頃，將填地面積縮小至14.5公頃，並向東移400公尺，強調會迴避電廠外側潛堤區珊瑚，但反對團體還是不買單，除了海洋環境保育團體多次抗議表達對海洋生態的憂心之外，基隆原住民也表示，海洋孕育許多生命，不允許將海洋填起，漁民也擔心，填海造陸恐會對當地漁獲量造成衝擊。
環保署原本在5月25日召開協和電廠環評第5次初審，但還未進入實質審查，環保團體就衝入會場，高喊「程序違法，立即散會，退回重審」，導致審查中斷，隨後會議主席宣布散會，原排定6月2日續審協和電廠環評案，又緊急喊卡，今天再召開延續會議。
基隆市政府日前召開記者會指出，協和電廠3.0東移方案填海造陸範圍與2020年向市府申請方案已完全不同，依行政程序法規定廢止2020年的同意函，並要求台電重提申請。
近百名民眾頂著烈日，今天中午於環保署外觀看環評會議轉播，要求退回程序不正義的環評，並重新審查。守護外木山行動小組召集人王醒之說，本屆環評委員任期只到7月底，卻搶著送審該爭議案，大家都知道經濟部、環保署早寫好劇本演出，人民只能眼睜睜看著該案被強渡關山，因此今天集結各方團體、民眾，對四接開發案表達反對立場。
謝國樑今現身環評會議質疑，今天進行環評審查前，開發單位是否要跟基隆市政府取得原則同意申請函呢？目前只收到台電針對舊案被廢止提出訴願，陷入行政訴訟程序中，尚未取得3.0東移方案的申請，希望環評委員可以考慮待台電取得3.0東移方案的原則同意後，再行審查，並強調並非反對開發案，而是「程序要走的對，才不會讓專家學者陷入違法審查疑慮」。
立委陳椒華指出，該案相關地質地質調查、生態調查沒有做足夠，應請開發單位完備調查、重作範疇界定，再來審查；另外，環保署急切排審，已違反環評作業準則第8條要求「先查明環境敏感地區」並「檢附有關單位證明」，且「不得違反敏感區法令之限制規定」，但這些都還沒有備齊，就不該審查，請環評會議主席、環評委員待開發單位獲得基隆市政府同意後再來審查。
環保署回應，東移方案需要的環境調查屬於實質審查範圍，沒有違反環評法；環評審查程序與漁業法、地方政府審查程序平行，不論環評審查結果如何，開發單位還是要依照其他法規，跟相關主管機關申請開發許可與程序。
謝國樑表示，新的市府上來代表新的民意，市府在開發案審查也扮演一定角色，難道開發方案變了，就不需要再取得地方政府原則同意了嗎？若兩者程序平行，不用先取得地方政府同意，待環評審查通過後，基隆市府不同意，「你們不就白審了嗎 ？」
多位跨黨派立委也認同程序正義，應待台電重提申請、獲得基隆市政府同意後，才能進入審查，並要求將今天會議定調為談話性會議、而非議決性會議。