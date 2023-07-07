最兇「三陰性乳癌」治療現曙光　降低死亡風險

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茱麗葉乳房醫療團隊醫療長葉大成表示，三陰性乳癌（ER-, PR-, HER2-）佔所有乳癌約15％，台灣每年新增約2千名患者。三陰性乳癌是最複雜的乳癌類型，特性為高死亡率、高復發率、高轉移率，此外三陰性乳癌病患在台灣發病都比歐美早，不少是年輕的女性病患，身心影響更大。
葉大成說，乳癌最擔心就是轉移，從統計數據來看，三陰性乳癌發生轉移的存活率平均只有15個月，五年存活率更只有11％。三陰性乳癌最棘手的部分是手術後，荷爾蒙療法及免疫治療成效不彰，多數只能以化療為主，因此多年˙來總生存期一直無法改善；要改善存活率，一直是最重要的課題。
根據2021年的新英格蘭醫學雜誌 (NEJM) 所發表的第三期大型臨床試驗—ASCENT試驗，新型的標靶治療對於難治型轉移性三陰性乳癌，有大幅幫助，且此款新型態治療已在2022年11月獲衛生福利部核准，即使是三陰性乳癌中的HER2 low族群，也一樣有效。
NEJM科學研究顯示，新型標靶治療的問世讓晚期三陰性乳癌治療看到一線曙光。葉大成說，新型標靶治療會鎖定癌症細胞上的Trop-2蛋白，Trop-2指的是人滋養層細胞表面蛋白抗原2，透過這個特定標靶可精準攻擊癌細胞，強化毒殺作用；不僅用在乳癌，在子宮頸癌、結直腸癌、肺癌等多種癌細胞表面都有表現，特別是在三陰性乳癌的細胞中，此蛋白表達率高達九成以上，這表示病患可不經過基因檢測篩選，就能直接接受此新型標靶治療。
葉大成表示，茱麗葉乳房醫療團隊的乳癌案例中，有接受多線治療的轉移性乳癌病人開始嘗試接受新型標靶治療，他鼓勵即便是晚期也不要放棄治療，積極尋求專業協助，都能夠帶來新機會。
儘管醫療逐漸發達，乳癌患者仍逐年增加，根據衛生福利部國民健康署統計：乳癌病患從一年幾千人至今已達將近1萬8千名。茱麗葉乳房醫療團隊個管師謝惠珍主任表示，臨床上患者常常會產生心理層面上的焦慮，乳癌治療非常需要跨科別的團隊支持為病患規劃個人化的治療方案，從檢查、治療、回診、追蹤的全程陪伴，提供患者全面的康復追蹤與心理支持，相信未來一定能協助乳癌病友更有信心加速回歸正常生活。