Melody自嘲閃婚始祖！傻傻愛上富商老公　後悔嘆「真的要想清楚」

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某次節目主題聊到「早婚好還是晚婚好？」Melody則分享，在還沒結婚時，老公竟然為了追她，願意追著她到處出國，讓Ｍelody有種談戀愛、真愛的感覺，殊不知結婚後，有次吵架，Ｍelody就扛著兩箱行李飛回美國娘家，「我等了兩個月，老公都沒有理我。」後來還是Melody主動找台階下，說是要去辦稅，夫妻倆才和好。
Melody感慨，當時才26歲的自己太早結婚，被迫收起脾氣與任性，「為什麼我要改變？為什麼因為我當了太太或是當了別人媳婦就要改變？我不依我不依。」此外，Ｍelody還笑著聊到，有天工作到半夜12點，原以為老公傳簡訊是來關心她，「妳在哪裡？怎麼還沒回來！」結果下秒才說，「我的睡衣在哪裡？」讓Ｍelody氣到不行，整整暴怒冷戰兩天，形容老公「沒有我就不能生活。」
Melody（殷悅）小檔案
本名：劉恭顯
生日：1979年1月16日（44歲）
出生：美國加利福尼亞州洛杉磯
前夫：吳育奇（2006年結婚～2023年離婚）
子女：2女（2010年）、（2012年）
戲劇代表作：《終極一班》、《終極一班3》、《我的男孩》
主持代表作：《Melody瘋時尚》、《11點熱吵店》
音樂作品：《愛的Melody》
書籍：《Melody翻滾吧！貴婦》、《媽咪，翻滾吧 ! 》、《誰說一百分的妳，才是最好的自己》、《現在的妳，在哪裡？》
2003年出道。台灣女歌手、演員、主持人，其藝名「殷悅」為綜藝教母張小燕所取。
最早以歌手身分在台灣出道，之後以英文名Melody為藝名演出多部電視作品。
2006年婚後淡出，生有二女。後轉為通告藝人活躍於台灣談話性節目。