柬埔寨劇團帶來《高棉吳哥》 呈現柬國鄉村風貌、參與桃園藝術節
在疫情之後，終於可以摘下口罩，看到大家的微笑，如同今年度桃園兒童藝術節的主題「這個夏天，讓我們看見彼此的微笑！」。十幾個團隊、帶來五十幾場節目，桃園兒童藝術節從7月8日開始至8月13日，每個週末都有精彩活動登場。在活動的第一個週末，即7月8日、7月9日兩天下午，由來自柬埔寨的國際團隊法爾劇團（Phare the Cambodian Circus）帶來《高棉吳哥（Khmer Angkor Village）》的年度新作品。
國際中心賴正琳／綜合報導
來自柬埔寨的法爾劇團，曾受CNN Travel 讚譽為東南亞的太陽馬戲團，法爾劇團表示，這套演出是今年世界巡演首次搬來台灣。《高棉吳哥Khmer Angkor Village 》完整呈現柬埔寨鄉村生活樣貌，執行長林國民受訪時說：「本作品闡述柬埔寨日常受到印度教、佛教及精靈信仰等的影響，結合史詩《羅摩衍那》還原帶來猴王哈努曼及人魚公主互動橋段。」
不僅透過作品讓觀眾們展開柬埔寨古今之旅，更能在劇場中實際感受現場音樂及高難度技巧動作帶來的震撼感，讓大朋友、小朋友體驗法爾劇團的生命力與熱情。法爾劇團的表演將在7月8日和7月9日下午2:30在中壢藝術館音樂廳演出，參與桃園兒童藝術節；7月13日晚上7:30則在花蓮縣文化局演藝廳登台，在花蓮太平洋左岸藝術季亮相，歡迎全台各地有興趣的觀眾可以共襄盛舉。