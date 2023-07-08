內幕／716遊行估10萬人上街！黃國昌擬循黃珊珊模式與民眾黨合作

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但是民進黨2018年九合一選舉慘敗後，時代力量內部開始思考是否要繼續維持與民進黨友好路線，黃國昌認為時力不該繼續當「小綠」，在政策上仍要監督民進黨，2019年猛打國安局特勤人員夾帶私菸案，重傷與民進黨之間的合作關係。
林昶佐等人因不認同路線退黨後，時力士氣越來越低落，並隨著民眾黨崛起，時力在2020年立委選戰只贏得不分區3個席次，由區域立委轉戰不分區的黃國昌也未能連任，卸任公職之後的黃國昌與時力漸行漸遠。儘管時力現任立委邱顯智、黨主席王婉諭都希望黃國昌能繼續與時力並肩作戰，但黃國昌對於昔日戰友的呼喚已經是「已讀不回」狀態。黃國昌已經與時力幾乎沒有聯繫，黃國昌也多次重申自己已非時力決策委員，時力的決策也與他無關。
反而是柯文哲多次公開挖角黃國昌，擔任不分區立委，甚至拋出若當選總統，要讓黃國昌擔任法務部長，掃除司法弊端。民眾黨內人士表示，民眾黨現在是全國第三大黨，柯文哲選總統民調支持度不斷升高，甚至逼近民進黨總統參選人賴清德，黃國昌卸任立委後積極經營社群，與柯文哲關係密切，加上民眾黨為柔性政黨，黃國昌循黃珊珊模式與民眾黨合作並非不可能。
民眾黨內人士不諱言，民眾黨創黨僅3年多，雖然透過海選廣招人才，但是人才仍然有限，經歷2022九合一選戰後，可以看出剩下的戰將能力仍跟高虹安、黃珊珊等一級戰將有著相當大的落差，當前時代力量政黨支持度僅剩個位數，黃國昌若選擇與民眾黨合作，絕對比留在時代力量能獲得更多舞台與資源，兩者之間將達到互惠互利的效果。
2019年6月23日，黃國昌與館長也曾共同舉辦「拒絕紅色媒體、守護臺灣民主」遊行，號稱有10萬人參加，曾參與當年反紅媒遊行的知情人士表示，這次716遊行短短72分鐘就募款破目標200萬元、主辦單位預估會有10萬人走上凱道，柯文哲下令黨公職用個人名義參加，雖然國民黨總統參選人侯友宜也將參加，但是以柯黃關係密切，柯文哲又善於製造話題，加上遊行又不強制禁止帶政黨旗幟到場，場面屆時可能變成民眾黨的主場活動。
針對柯黃合作，近期綠營也做出相對回應措施，除一邊猛打柯文哲支持重啟服貿外，更一邊打黃國昌喊「居住正義」，卻違法使用畸零地當停車場爭議，行政院會還趕在716遊行前拍板通過囤房稅2.0，很明顯都是要降低柯黃合作的殺傷力，避免威脅2024總統選戰。