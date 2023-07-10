專訪／阿舍乾麵幕後推手是他　羅大為僅高中學歷卻獲微風重用

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「剛退伍，什麼都不懂，也不會，既然姊夫說做便利商店可以有利潤，便一股腦地投入了！」羅大為回憶，當時他問姊夫如果自己當加盟主要多少錢？「100萬！」從那時，存100萬成為他工作目標，也開啟了他與零售市場的淵源。
只是，要如何快速存到人生第一桶金？又要如何選擇哪一個品牌的便利商店？沒有任何資源的羅大為為自己密集排班工作，每天工作到凌晨2點離開Ａ超商，回到家只睡4個半小時、5個小時，早上7點又到Ｂ超商工作，算算一天工作12小時，每周有5家便利商店輪值工作，雖然看起來有點傻勁，但也算清楚了解各家超商體系的運作方式，努力辛勤3年多終於存到100萬元。
雖然羅大為準備好了加盟金，但事情並沒有想像中那麼順利，畢竟從當店員、店長到加盟主，一家便利商店的盈虧責任變成全落在自己身上，一開始光是選區域就花了整整一年的時間，要選學區還是商業區？或是住商混合區？小心謹慎的他，最後決定落腳捷運麟光站的住商混合區，沒想到接下來又是一連串考驗。
「當加盟主就是所有經營思考得從成本上去考量，跟在直營店上班非常不同。」直營店熱狗檯上總是放滿熱狗吸引消費者購買，但加盟店只能擺上一兩根；微波便當怕最後報廢浪費，只能以最小限額去訂購，還有人事成本上也很兩難，因為他認為店員是維繫在地客人的最好橋樑，店員多一點，大家做事會很順利，也能營造一家店的好氣氛，但當上加盟主，如何讓客人得到很好服務，又能「精準排班用人」常讓他傷透腦筋。
「我在便利商店8年的後期，沒有一個員工是做少於5年的。」羅大為點出便利商店團隊合作的重要性與向心力，努力維持好的服務，另一方面他也有更大的夢想，希望服務更多客人、店能越做越大。
只是事與願違，人生常有許多不如意，接不到大店的羅大為，轉個念重新歸零進入微風超市再次從基層做起，誰能想到這些過往經歷，讓他成為微風集團第一位以高中學歷晉升為經理的員工，也開啟他人生職涯上另一重要篇章。