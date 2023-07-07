Lulu表達愛意方式曝光！「簡單又深刻」害羞喊：不用特別牽手

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提到這次和家人的旅遊，Lulu表示，這次剛好去日本的南北，環境溫度落差很大，一下到北去北海道、一下到南邊九州，也在這次旅行中一次就體會到了春夏秋冬的變換，和家人去的前一天開始下雨，離開的那一刻也下雨。但旅遊中也有許多意外驚喜，比如原本是去看溫泉谷湧出，卻想不到溫泉後方竟然有一片好風景，整片盛開的鬱金香，和家人在那邊拍了很多美照，大家也可以在Lulu的九州行hashtag看到這些照片。
而正當Lulu和夥伴們以為所有旅行都很順利的時候，接下來的北海道後的vlog剛好相反，扣掉海關不可抗拒的人為因素，當時的天氣都極惡劣，烏雲密布外還陰雨不斷，下冰雹、打雷、停電也發生。所以她覺得，原來旅途中也常遇到不如意，不是每一次旅程都像九州行那樣順利有美好氛圍。尤其是北海道遇到打雷或下雨，即使是夏天，整個溫度也像冬天，連心情也連帶受到影響，心情就像在過冬一樣。
但這次北海道行程卻也讓人感到溫馨好玩，並不是玩遊樂設施、走到絕美景點或是看到繁花盛開，而是北海道的日出時分，當太陽露出臉來、烏雲退去，發現過去幾天因為陰雨而變得深灰色的草地、濕漉漉的馬路，都變成乾爽脆綠時，讓Lulu覺得最開心，心情也由陰轉晴，終於看見期待中北海道夏天的樣子。直到最後一天坐纜車上山，更徹底感受到書裡形容的「撥雲見日」， 親眼目睹太陽從層層的雲霧中穿透出那一刻，就像來自天國光芒，美不勝收，Lulu認為，因為她和家人們都很早起、很努力地想要看到這個風景，老天爺因而給了他們一道溫暖的陽光，做為這段旅途的贈禮。