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野生李心潔被捕獲！「帶7歲雙胞胎萌兒逛展」　親子互動全曝光

▲李心潔帶著7歲雙胞胎兒子逛展，與兒子們逗趣互動。（圖／李心潔臉書）
▲李心潔帶著7歲雙胞胎兒子逛展，與兒子們逗趣互動。（圖／李心潔臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

近期來台舉辦演唱會的李心潔今（7）日也特別抽空帶著雙胞胎兒子一起前來搶先體驗「光影魔法美術館」，李心潔即將在7月22日於北流舉行演唱會，她分享演唱會準備的狀況，透露還是會緊張，且整個人都緊繃。

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最近都在密集準備演唱會做各種訓練的李心潔，今天特別帶著7歲雙胞胎兒子一起到科教館體驗「光影魔法美術館」放鬆心情，現場玩得超開心，李心潔表示自己很喜歡這種光影的展覽，其中最喜歡一區是影子和球互動的，「覺得太神奇，你可以用頭去頂那顆球，好像他是真實的球一樣。」

▲李心潔近來帶著雙胞胎兒子一起體驗「光影魔法美術館」。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼李心潔近來帶著雙胞胎兒子一起體驗「光影魔法美術館」。（圖／寬宏藝術提供）
▲李心潔近來帶著雙胞胎兒子一起體驗「光影魔法美術館」。（圖／寬宏藝術提供）
 
即將於7月22日在北流開唱的李心潔，談到演唱會準備進度：「演唱會準備非常好，節目整個籌備得非常完整，接下來也要開始練團，雖然不會擔心，但多多少少還是會緊張，畢竟是第一次辦大型演唱會，沒有試過一個人駕馭舞台這麼久，雖然之前有很多舞台劇的經驗，對舞台不是陌生的，所以會告訴自己不要緊張。」

李心潔也表示，「現場來的都是很久沒有見過的歌迷朋友，非常期待，自己在想像的時候都覺得很感動，因為自從知道要辦演唱會，整個人的狀態都是很緊繃的，像是有一件大事即將要發生，希望自己站上舞台是去享受。」


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